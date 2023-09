Settembre ad Ibiza: l'isola bianca non smette di stupire, tra l'ANTS party e la spiaggia di Sa Caleta

Dopo il caos di luglio e agosto, settembre è inequivocabilmente uno dei mesi perfetti - insieme ad ottobre - per visitare Ibiza. Sull’isola bianca si può apprezzare un clima più che accogliente, albe e tramonti indimenticabili e le spiagge alla moda come Ses Salines, Cala Comte e Cala Benirrás sgombre, con un facile parcheggio e lo spazio sulla sabbia per mettere l’asciugamano.

Un'ottima idea può essere trascorrere una giornata in spiaggia a Cala de Sant Vicent, tra i luoghi più remoti e isolati dell'isola, ma la cui bellezza delle acque è indiscutibile. C'è poi la spiaggia di Sa Caleta, situata ad est di Cala Jondal e raggiungibile da una strada non asfaltata: è circondata da ipnotizzanti scogliere rosse che creano una sensazione di isolamento grazie alla forma a ferro di cavallo. L'8 settembre si svolge la tradizionale festa patronale a Jesus e la piccola frazione si anima per un’intera giornata di festeggiamenti: si inizia con la messa, segue una sfilata di balli tipici e tamburi nella piazza della chiesa, musica dal vivo e una festa di strada. La tradizione vuole che gli abitani offrono frutta alla Vergine di Jesús.

Inutile fingere che una delle ragioni, se non la principale molla che invoglia ad andare a Ibiza sia la musica. Qui le discoteche sono una sorta di templi di pellegrinaggio per gli amanti della cultura club e per chi, incuriosito dalla nomea, decide di passare le vacanze sull’isola. Di giorno in spiaggia e la notte nei club più esclusivi. Se la prima discoteca nata sull’isola è il Pacha nel 1973, negli anni si sono aggiunte altre mete per godere della migliore musica dance e house internazionale come la Privilege ex Ku Club dal 1973 al 1994 e Amnesia.

C'è poi la discoteca all'aperto per antonomasia, all'interno dell’Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, che fa parte di Palladium Hotel Group.

Si tratta di un hotel cinque stelle con 415 camere e suite di lusso distribuite in due spazi: The Ushuaïa Club e The Ushuaïa Tower. Quest'ultima ha compiuto 10 anni nel 2023: all'ottavo piano si trova la suite "I'm Top Of the World", con 214 m2 a disposizione. Un consiglio: da provare la colazione al "The Unexpected Breakfast": un labirinto di prelibatezze dai tagli di prosciutto 5J 100% iberico, a Donuts fino ai prodotti delle Baleari.

Bastano pochi passi e ci si trova circondati dal The Ushuaïa Club che ospita la mitologica discoteca Ushuaïa Ibiza, rinomata per avere dj residenti di livello indiscusso come David Guetta, Calvin Harris, Maluma, Martin Garrix, Ozuna e Paul Reynolds. Oltre ad essere la culla della musica elettronica mondiale, in questa stagione e in concomitanza con il 10° anniversario dell'Ushuaïa Tower, l'ANTS party - nato nel club Ushuaïa Ibiza - fa festa con Ants 10 Years Strong.

ANTS (sono le formiche che appaiono sparse negli spazi all'aperto) è una festa nata per rendere omaggio alla comunità di lavoratori dell'isola, ai quali l'entrata era e resta gratuita. Questo approccio pionieristico si è rivelato un tale successo da diventare uno dei marchi più riconoscibili nel mondo dei club, con una community globale di fedeli appassionati. Da non perdere il concerto con il più famoso esponente della techno spagnola Paco Osuna che suona il 30 settembre.

Se infine si ama la storia, non si può saltare una visita nella necropoli fenicia di Puig des Molins, dove scoprire le numerose comunità che hanno vissuto a Ibiza durante la sua storia, con un'esposizione di manufatti trovati sull'isola risalenti all'epoca punica e romana.