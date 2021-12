Christmas on the beach, domenica per sportivi sul lungomare di Latina

Sarà una domenica speciale per tutti gli appassionati dello sport, arriva Christmas on the beach, una giornata da vivere all’aria aperta. L'appuntamento è già fissato presso lo stabilimento dell’Hotel Tirreno, sul lungomare di Latina, con inizio delle attività alle 9:30. «Sarà l’occasione per vivere una giornata dove lo sport sarà protagonista, per questo abbiamo immaginato di viverla all’aria aperta e a pochi passi dal mare - chiarisce Matteo Sperduti, il direttore generale dell’Osservatorio dello sport e del turismo sportivo - vogliamo far vivere lo sport a tutti, adulti e bambini, grazie a una domenica di relax per puro spirito ricreativo». Emozionata e spumeggiante, Viviana Bisegna rilancia: «Ci saranno tanti professionisti che faranno fare attività sportiva, guardiamo a questo appuntamento con positività, siamo consapevoli che siamo in pieno inverno ma ci auguriamo che il meteo possa essere clemente con noi». Christmas on the beach è una delle numerose attività promosse dall’Osservatorio in questi anni. «Siamo molto soddisfatti di questo fermento e ci fa piacere osservare un’attenzione sempre crescente nei nostri confronti - aggiunge Angelo Conti, vicepresidente dell’Osservatorio che, durante la presentazione dell’evento, ha portato i saluti di Annalisa Muzio - ci auguriamo che in tanti possano avvicinarsi allo sport grazie a questi eventi, l’obiettivo è quello di aggregare e di far crescere l’amore verso la pratica sportiva». Molto attento all’attività sportiva in sicurezza, anche Gianluca Marchionne, presidente del Comitato provinciale di Asc), ha preso la parola. «Oltre l’inclusione con zero barriere - ha chiarito - in tutti gli appuntamenti vogliamo anche sensibilizzare e per questo ci saranno tantissime attività ludiche inclusive. Inoltre, lo ripeto ormai da tempo, non dobbiamo mai perdere l’occasione di invitare gli sportivi, anche non professionisti, a svolgere visite mediche approfondite e periodiche perché lo sport va fatto sempre in sicurezza».

Saranno veramente tante le attività in programma per Christmas on the beach: in esclusiva ci sarà il fondatore della Fitness Walk Tudor Morosanu, con Viviana Bisegna e Benito Merlo, una prova di sei chilometri con esercizi. Poi l’indoorcycling con Salvatore Frascadore e Giulia Fava, per Rowing Italia Maria Beatrice De Porzi, per il funzionale senior Marina Pazienza, per il funzionale junior Lele Gasparetto, per il body flying Francesca Mogno, per lo yoga hatha & vinyasa Daniela Califano, per il postural stretch Benito Merlo e Tiziana Russo, per Mondo Disabili Future Adelaide Da Cruz, per i trattamenti shiatsu Alessandra Pancali, per il training kitesurf con acquiloncino Antonella Desiree Pelusi, per il wingsurf e kite Luca Trambaioli, per la zumba Lele Gasparetto, mentre Mimmo Pappacena (Movimento sport e giovani) curerà il gioco aperitivo goliardico. Per Christmas on the beach e per gli altri eventi promossi dall’Osservatorio, che saranno tantissimi anche nel 2022, lo sport è inteso come volano per il rilancio economico, con grande attenzione anche all’inclusione e alla sicurezza.