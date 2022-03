Beach rugby a Terni, arrivano i tecnici: «Si può fare»

Non c'è la sabbia al campo dei Draghi al quartiere Borgo Rivo ma non è un problema, anzi. Potrebbe servire per giocare ma non per il corso di beach rugby che si terrà al campo di via del Cardellino sabato 2 aprile. Due istruttori d'eccezione come Zeno Zanandrea, responsabile delle attività di rugby a 5, e il tecnico della squadra nazionale di beach rugby, Enrico Gottardo. L'iniziativa della Federazione italiana rugby in collaborazione con il Comitato regionale umbro fa seguito al corso che si è già tenuto sabato 26 marzo a Pian di Massiano. «L'obiettivo è quello di fornire strumenti aggiuntivi per la propaganda e lo sviluppo del rugby nel territorio, sulla scia della ripresa di tutte le attività ufficiali» spiega la Fir. Uno 'short course' di due ore che si inserisce nella progettualità della Fir per facilitare la divulgazione del rugby in tutte le sue forme. «Le finalità per la nostra regione - spiega il Comitato umbro - oltre a portare nuova spinta in questa fase di ripartenza e ampliare i mezzi con cui poter reclutare nuove figure, è quella di organizzare una tappa nazionale di beach rugby nel nostro territorio. Una vetrina nazionale che rappresenterebbe un'occasione di sviluppo e di continuità per l'attività delle nostre società». Parteciperanno tecnici, dirigenti e giocatori di Sparvieri Rugby, Guardia Martana, Terni Rugby, Orvieto Rugby e Ternana Rugby. Lunedì 4 aprile partiranno invece due settimane di attività per far conoscere il rugby in due scuole elementari di Terni, Aldo Moro e Battisti. Per quanto riguarda i tornei, il Terni Rugby è al lavoro per il ritorno del SantOvalentino che dovrebbe svolgersi l'8 maggio e per il torneo Calendimaggio che si terrà a giugno in data ancora da stabilire. Infine grande soddisfazione per Flavio Passero, cresciuto con i Draghi e in forza all'Harpastum RSC, convocato al secondo raduno nazionale del Centro Sud per la categoria Under 17. Il raduno è fissato per il 14-16 aprile a Roma e tra i 35 convocati dal direttore tecnico sportivo Daniele Pacini, Passero è l’unico giocatore proveniente dall’Umbria.