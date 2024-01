C'è anche Caprarola nelle stanze del Museo Nazionale della Serbia a Belgrado. Per chi volesse scegliere questa meta nei prossimi viaggi, una visita in questo splendido spazio artistico è d'obbligo. Perché le opere presenti sono molto interessanti e perché il prezzo del biglietto è davvero imbattibile: soltanto 2,50 euro. A un prezzo così basso è difficile trovare in Europa opere accessibili come Monet o Degas. E non solo. Molto interessante il quadro che richiama a uno dei simboli della Tuscia e del Barocco: Palazzo Farnese a Caprarola. L'autore è Hubert Robert, pittore francese del XVIII secolo noto per i suoi paesaggi romantici e scene architettoniche. Nei dipinti di Robert su Palazzo Farnese, l'artista ha catturato la grandiosità dell'edificio e del suo paesaggio unico a far da cornice a questa maestosa opera architettonica progettata dal Vignola.

Museo Nazionale della Serbia a Belgrado

Il Museo Nazionale della Serbia a Belgrado ha una storia ricca e significativa, risalente alla sua fondazione nel 1844 con il nome di. Inizialmente creato con l'obiettivo di raccogliere e preservare antichità per le generazioni future, il museo si è rapidamente evoluto in un'istituzione che svolge un ruolo chiave nello sviluppo dell'identità nazionale e nella protezione del patrimonio culturale. Durante gli anni tra le due guerre, il Museo Nazionale ha sperimentato trasformazioni significative, con esposizioni internazionali, ricerche approfondite e attività editoriali che lo hanno posizionato come un centro informativo sul patrimonio nazionale ed europeo. Negli ultimi decenni, il Museo Nazionale ha continuato la sua intensa attività di collezionismo e sviluppo delle collezioni, trasformandosi in un centro di comunicazione e fonte di conoscenza aperta, dinamica e accessibile. Con l'introduzione di nuove tecnologie, il Museo Nazionale Serbo si è confermato come un importante protagonista nella condivisione della cultura e dei valori speciali legati al patrimonio nazionale ed europeo. Attraverso una serie di eventi chiave nel corso degli anni, dal primo inventario del 1848 alle prime escavazioni archeologiche del 1865, il Museo Nazionale ha costantemente arricchito le sue collezioni e ampliato il suo ruolo come custode della storia e dell'identità culturale della Serbia