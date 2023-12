A Belgrado c'è una profumeria che vi porterà indietro nel tempo

"L'ultima profumeria di Belgrado" scrisse nel 2015 la Bbc che qui fece un servizio. E appunto a Belgrado, nel 2023, "Sava" mantiene ancora il suo primato. Nata nel 1954 e è sempre qui in uno dei quartieri più cool della capitale serba, Dorćol, meta NECESSARIA per chi visita Belgrado. Lo mettiamo a caratteri grandi perché di esperienze così, in giro per l'Europa, se ne vivono sempre di meno: un breve viaggio (olfattivo) nel viaggio, puro e originale. Non c'è nessun trucco o nessun inganno post moderno, la macchina da scrivere con la quale Nenad stampa il nome della fragranza appena creata per voi è sempre quella. Fondata da suo padre, la "Parfimerija Sava" si trova nella via ciottolata Kralja Petra 75, di fronte a un bellissimo murale (uno dei tanti in città). Il negozio è un viaggio indietro nel tempo, con bottigliette di profumo e vecchie foto bianco e nero che si mostrano in vetrina. Ogni fragranza, creata a... naso, è unica e realizzata con cura. Appena entrati, il tintinnio del campanello inaugura lo spettacolo. Ad attendervi un foglietto dove vengono riprodotti il braccio destro e sinistro e i punti, quattro, dove verranno poi spruzzate le fragranze. Bisogna aspettare 5 minuti, immergersi con il proprio naso e comunicare a Nenad la vostra scelta. Ed ecco il gioco, o il regalo, è fatto.

