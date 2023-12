Porano, Natale in musica. Concerto per archi e violoncello dell'Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani

PORANO Natale in musica. Armonia settecentesca al teatro Santa Cristina. L'appuntamento è per sabato 23 dicembre alle 16,30 al teatro Santa Cristina di Porano dove si terrà il concerto di Natale per archi e violoncello solista dell’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani.

Il programma prevede l’esecuzione dei concerti dei compositori partenopei del 1700 Nicola Fiorenza e Leonardo Leo e il Concerto di Natale scritto da Arcangelo Corelli composto nell'ultimo decennio del diciassettesimo secolo ed eseguito in occasione della tradizionale cantata della notte di Natale nel Palazzo Apostolico Vaticano alla presenza del pontefice, nel 1690.



Programma:

Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani Michele Marco Rossi, violoncello Arcangelo Corelli Concerto grosso "fatto per la notte di Natale" Nicola Fiorenza Concerto n. 5 in si bemolle maggiore per violoncello, archi e basso continuo Leonardo Leo Concerto n. 2 in re minore per violoncello, archi e basso continuo.

L’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, fondata nel 2019 e residente del teatro Mancinelli di Orvieto, ha collaborato con numerose stagioni e festival italiani stranieri come Ravenna Musica per il teatro Alighieri di Ravenna, Emilia-Romagna Festival, accademia musicale Chigiana, Est Ovest Festival di Torino, Antecedente Stagione concertistica, festival della Piana del Cavaliere, Orvieto Festival, Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo, Teatro Ilija Kolarac di Belgrado.



È stata diretta da direttori di fama nazionale e internazionale che l’hanno accompagnata in molteplici repertori, dal barocco al classico, dal moderno al contemporaneo come Tito Ceccherini, Hossein Pishakar, Pasquale Corrado, Diego Ceretta.

Ha collaborato con solisti e interpreti come Giuseppe Gibboni, Carolin Widmann, Maurizio Baglini, Anssi Karttunen, Massimo Mercelli, Guido Barbieri, Michele Marco Rossi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno scritto per l’orchestra Salvatore Sciarrino e Alessandro Solbiati insieme a giovani e promettenti compositori e compositrici come Daria Scia, Michele Sarti, Beste Özçelebi, Livia Malossi Bottignole.