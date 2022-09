Foligno, Giostra della Quintana: da stasera aprono le taverne tra buona cucina, goliardia, ricerca e tanta voglia di Barocco

FOLIGNO - Da stasera aprono al pubblico le taverne dei dei rioni della Giostra della Quintana. Un ritorno pieno alla normalità che riporta, dopo l’anteprima di ieri sera con le “Cene propiziatorie rionali”, la pienezza del clima quintanaro e soprattutto di quello più vero segnato dai riti e dalla goliardia del popolo della Quintana. Un rapido giro tra i rioni segnala che anche per questo settembre si è puntato molto sulla riproposizione dei piatti storicamente più apprezzati dai commensali. Ma non mancheranno anche le proposte capaci di attirare i palati più diversi come le pappardelle al cacao con ragù bianco di cinghiale del rione Contrastanga del priore Carlo Mattioli. Il Badia del priore Filippo Pepponi parte in quarta già dalla cena propiziatoria di ieri sera con presenze record e cioè più 200 partecipanti, numero mai raggiunto, come spiega lo stesso rione. Al Croce Bianca, del priore Andrea Ponti, si potranno gustare, tra le varie proposte, anche tortino con lardo e fughi porcini o ravioli alle 7 erbe. Al Cassero del priore Fabio Serafini si spazia dalla pajata alla brace con bruschetta all’olio fino allo stinco di maiale alla birra e prugne. Il rione La Mora del priore Massimo Montanare dopo la partenza di oggi già per domani ripropone la Cena del Vicolo tra saccottino filante su vellutata di patate e risotto agrumato. Al Giotti del priore Alfredo Doni si potrà tornare a gustare tra l’altro, l’antipasto dell’Animoso composto da rocciata con verdure, salame, mezza bruschetta bianca, mezza rossa, mezza al patè, coratella, pappa col pomodoro ricottina. Il rione Pugilli, guidato dal priore Riccardo Federici ha rilanciato una tradizione puellara. Come consuetudine ogni quattro anni, ogni fine mandato del Consiglio direttivo, il Rione Pugilli organizza la cena di “Ricordi in bianco e nero”. Una serata dove tutti i Puellari si ritrovano per stare insieme e ricordare persone e momenti che hanno fatto la storia dell’Aquila Nera. Ci saranno ospiti d’eccezione e tanti momenti importanti, ma sopratutto ci sarà la presentazione del libro “Rione Pugilli, la Storia”. Vi aspettiamo tutti, per vivere ancora una volta una bellissima serata Puellara. Tradizione, gusto, buona cucina e piatti sapientemente preparati anche al Morlupo del priore Elisabetta Maggi Leoncilli Massi, all’Ammanniti guidato dal priore Fedico Fiordiponti e allo Spada del priore Riccardo Ricci. Tutto pronto, quindi, per vivere anche a tavola uno stupendo settembre Folignate aspettando la Giostra della Quintana della Rivincita in programma al Campo de li Giochi domenica 18 settembre. Le taverne rimarranno aperte fino al 17 settembre. Per domani, intanto, il programma ufficiale dell’Ente Giostra della Quintana prevede, alle 18.30, l’ostensione delle bandiere dal Palazzo Comunale.