Vaticano dona un palazzo con vista su San Pietro per ospitare i senzatetto

Un nuovo rifugio per i poveri romani. Il Vaticano dona una struttura - che era in uso a delle suore e di proprietà dell'Apsa - per il ricovero dei senzatetto e dei poveri della città. Lo apprende l'Ansa. Si tratta di un edificio di pregio, con vista San Pietro, che avrà la possibilità di ospitare fino a 50 persone, anche se al momento è previsto si parta con 30, 35. A gestire il dormitorio saranno l'Elemosineria apostolica e la Comunità di Sant'Egidio. È previsto che il Papa partecipi oggi all'inaugurazione.



La visita del Papa alla nuova struttura avviene nell'ambito dei Venerdì della Misericordia e all'antivigilia della celebrazione della terza Giornata Mondiale dei Poveri, da lui stesso istituita. La struttura sorge su Largo degli Alicorni, cioè di fronte al lato sinistro del Colonnato di San Pietro. All'inaugurazione dovrebbero essere presenti anche l'Elemosiniere pontificio, card. Konrad Krajewski, e il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi.

