Prete italiano sulle Ande nel carcere più duro del mondo, commuove i detenuti inaugurando una cappella

Diario di Viaggio di don Luigi Ginami, il prete bergamasco che da ormai vent'anni viaggia come un globe trotter negli angoli più sperduti e miseri del pianeta a portare pagine di Vangelo, piccole opere di carità da lui stesso finanziate con la vendita dei suoi racconti. Stavolta don Gigi ha raccontato in presa diretta l'ultima trasferta a cinquemila metri, sulle Ande, dove la temperatura di notte cala in picchiata e si fa fatica a respirare. Lì c'è uno dei carceri più duri almondo dove sono rinchiusi i peggiori delinquenti del paese latinoamericano. Don Gigi è tornato a inaugurare la cappella interna dell'istituto di pena. Ecco il suo racconto.

«Il 12 luglio era la festa della Madonna dei Campi a Bergamo e proprio in questa data mi reco ad un carcere terribile, chiamato in Perù “di castigo”. Lo stabilimento penale si trova a 5050 metri e vivere in queste condizioni estreme è contro i diritti umani. Siamo sulle Ande del Perù ed il carcere è chiamato “di castigo” per intimorire i prigionieri delle altre carceri del Paese: se un prigioniero uccide un altro prigioniero viene inviato nel deserto dei 5000 metri tra condor ed alpaca dove la notte seconde sotto i 10 gradi e il respiro è difficile. Si va a Challapalca per 3 anni con tre livelli di castigo A, B e C. Al livello A vi sono solo 2 ore di “aria” contro le 4 degli altri 2 livelli, dopo un anno al livello A, si passa al livello B, e poi al livello C dove si svolgono lavori di pulizia e mantenimento del carcere».

Sull'Eco di Bergamo 8 pagine di necrologi, sacerdote lancia appello per trovare un ventilatore da donare

«Parto alle 5 del mattino sbranato dal sonno e con il direttore regionale Wilber, l’ amico che mi aveva regalato la chiave spezzata che portò al collo dal 2016, viaggiamo su un grosso fuoristrada: Juliaca – Puno- Illave – Mazocruz, 5 ore di macchina. Ci fermiamo, la natura è stupenda alpaca e lama si lasciano volentieri fotografare vi è un ruscello vicino alla strada sterrata e scendiamo verso l’ acqua che è ghiacciata. Con lo scarpone rompo lo strato di ghiaccio e lo prendo nelle mani, mi sembra un vetro non raffinato, lo guardo con incanto. Il sole è sorto ed i suoi raggi a questa quota – per farmi capire siamo più alti del Monte Bianco in Europa – sono dardi infuocati. Il paesaggio è stupendo e maestoso. Riprendiamo il nostro viaggio e passiamo vicino alcune rocce che vengono chiamate qualcosa come “Città antica” perché sembrano raffigurare una città. La nostra auto si inerpica fino a Challapalca, a poi chilometri dal carcere Wilber prende la radio ed in codice chiama il carcere: “Diamante a carcere, stiamo arrivando”. Diamante è il nome dell’ autorità regionale, il direttore del carcere è codificato in Oro… e così via».

Don Gigi, monsignore con lo zaino in spalla, dopo 25 anni lascia il Vaticano e torna a Bergamo

«Conosco bene il carcere dal 2015, ci sono venuto diverse volte ed in me convivono due forti sentimenti: il disgusto per i crimini commessi e il radicale desiderio di raggiungere i cuori devastati dal male di quei giovani reclusi con una parola di speranza. Ma tutte le volte incontrandoli sono loro a motivare me, la mia vita e il mio vivere! Sono loro che mi mostrano e rafforzano le ragioni profonde del mio essere prete! Abituato per anni ad una vita di ufficio, poi ad una vita di ufficio e di incontro con realtà di povertà, da due anni sono una persona diversa non più legata ad un ruolo istituzionale (in cui il ruolo è più importante della persona) ma sono semplicemente prete e mi devo profondamente ristrutturare interiormente, rimettere le cose apposto, senza più sicurezze economiche o di potere o di pensiero, agrappandomi al Vangelo ed a questi poveri disperati».

Dalla mamma di un prete bergamasco tante micro opere di carità nei paesi in via di sviluppo

«Entro nel patio, celebriamo la messa: sono giovani ed i loro occhi sono il ricordo più bello dei 20 giorni di viaggio! Mi guardano con simpatia, mi salutano “gigi”.

Dopo la messa era previsto un breve incontro con loro, ma l’ incontro è durato ben due ore e non volevo venire via: abbiamo parlato di tatuaggi, con alcuni abbiamo giocato a dadi, con altri abbiamo insieme modellato nella cartapesta la statuetta di San Michele Arcangelo, con altri ancora ho parlato di Vangelo, si di Vangelo! Un prigioniero mi mostra la sua bibbia usata e mi offre un passo delle lettera agli ebrei, capitolo 13,3: “Ricordatevi dei prigionieri, come se foste compagni di carcere, e di quelli che sono maltrattati, perché voi avete un corpo”. E Dio inizia ad insegnare al mio cuore con le parole di questo delinquente che cita la Bibbia ed ha un libro usato e sottolineato in giallo!” Mi chiedo se in Italia le nostre famiglie abbiano i libri del vangelo usati come la bibbia di questo prigioniero in un carcere di massima sicurezza in un angolo oscuro del pianeta».

«Questo incontro sprigiona una forza atomica: un delinquente in questo luogo legge, studia ed ama il Vangelo… lo abbraccio con forte emozione e conservo El mio cuore questa citazione che vi ripropongo. E da questa sua citazione mi viene spontaneo prendere il mio consumato vangelo e mostralo a lui, gli altri prigionieri si avvicinano curiosi a guardare il mio amato, vecchio libro: vi sono commenti di Papa Francesco, di Papa Benedetto, di Papa Giovanni Paolo II: guardano e con i loro occhioni esclamano oooh, ogni volta che giro una pagina ed un nuovo nome appare. Ma, non parlo a loro di uomini illustri che hanno lasciato un loro commento. Dico loro: “sapete che in questa Bibbia mi hanno commentato il Vangelo anche Gerald Oropeza ed il Viejo Paco? I due criminali li ho incontrati proprio qui ed il Vijlejo Paco, proprio qui si è confessato davanti a tutti!”»

Un prete e una giornalista indagano sugli effetti della violenza sulle donne, l'odio non prevale mai

«“Hai ragione padre!” mi ricordo quel giorno era il natale 2016, una messa bellissima e la confessione del Viejo Paco una sorpresa inaudita… ora lui è morto per il Covid.” “Si Renzino, ho saputo che è morto… e Gerald Oropeza con me ha chiesto in un video in YouTube di costruire la cappella del carcere di Yanamaio che venerdì inauguro”. Renzino è un narcotrafficante legato al cartello peruviano dei Barrio King. Mostro a loro gli scritti dei due delinquenti nella mia Bibbia ed ancora una volta il Signore mi scava nel cuore facendomi capire come il Vangelo non è esclusiva di autorevoli persone ma che anche i delinquenti possono davvero indicare modi per seguire il Vangelo».

«Ci sediamo e la nostra chiacchierata di fa più intensa e cordiale. Angel Moreno, altro noto assassino in Perù mi chiede: “Ma perché sei venuto oggi?” Senza saperlo El Moreno tocca un punto delicato e nascosto in me: “Sono venuto perché avevo bisogno di vedervi, avevo bisogno di condividere con voi una data importante per me, quella del 18 luglio. In quella data nel 2005 mia madre Santina veniva operata al cuore e per questo motivo nel 2013 proprio in quella data ho voluto fare nascere l’Associazione Santina Zucchinelli. Vedete, mi sono disperato per fare una festa solenne in quella data… ma tutto è andato storto, un importante Cardinale non è potuto venire a Roma, un evento preparto con profonda riflessione si è polverizzato. A Bergamo? Tutti in vacanza e così il 18 luglio alla sera celebrerò la messa ad un santuario in onore della Madonna dei Campi, probabilmente con una decina di persone… ma guarda che coincidenza se in quel giorno io sarò lontano da qua, proprio oggi la Madonna dei Campi è qui con noi!»

Il prete italiano che sfida i narcos e li converte nel carcere di massima sicurezza a 4600 metri sulle Ande Foto Mappa

«Ed allora? Quando mi chiederanno con chi ho festeggiato i dieci anni della nostra associazione io dirò che ho festeggiato con i peggiori delinquenti del Perù nel posto più nascosto e lontano del mondo che è Challapalca. E credetemi, sono così contento di dirvi queste parole, di passare con voi queste giornate che nemmeno se avessi avuto la possibilità di passare questo giorno con il Papa, avrei preferito voi, perché il Papa Francesco mi dice che voi siete la carne di Cristo. Lui non ha mai detto che il Santo Padre è la carne di Cristo, ma lo dice di tutti voi sempre! Credetemi voi per me siete la Carne di Gesù e sono contento di trascorrere questo giorno con voi e solo con voi. Non è un ripiego, ma è una scelta consapevole e stasera per favore dite per me una ave Maria alla Madonna dei campi perché la vostra preghiera s’è fatta con il cuore è più forte di quella di una monaca di clausura! I ragazzi si commuovono e scoppia un forte applauso».

«Seduto vicino a a me vi è un ragazzo chiedo a lui: “Perché sei qui?” Risponde: “ho ammazzato più di venti persone!” “Lo guardo, mi chiede il mio cappello di lana… glielo regalo e lo abbraccio forte. Il fratello di Sonico, carcerata a Lampa, i fratelli che rubarono quintali di oro alla pista dell’ aeroporto di Juliaca vi ricordate? Mi dice: “Gigi siamo onorati di vivere con te il giorno anniversario della tua associazione, forse non è così male come credi: vedi nella tua associazione possiamo dividere due tipi di persone, quelle che si iscrivono e ti danno i soldi per le opere di solidarietà e poi noi disperati che invece aiuti. Vedi tu avevi pensato una festa importante per i benefattori nell’ intento di ringraziarli e magari di ‘mungere’ un po’ di soldi e quindi inviti cardinali, monsignori, manager, giornalisti… ma la tua Madonna dei Campi aveva un’altra idea per te: non fare festa con i benefattori, ma con i poveracci che tu aiuti… e questa è una festa a sorpresa in un luogo molto diverso dalle scelte raffinate che facevi: sei a Challapalca a 5050 metri tra assassini e ladri amico mio! E se devo essere sincero le persone che ti aiutano, ti aiuteranno comunque anche senza importanti eventi, quando hai deciso di festeggiare con tutti noi”. Mi salgono i brividi dalla schiena, in questi anni arrivano al mio cuore parole forti e che mi rincuorano non dai ricchi e potenti o da uomini influenti. Un narcotrafficante è capace di umiliarmi con parole sagge e profonde e di dare al mio cuore calore e pace! »

Molte volte in Italia il cuore rischia di gelare se non mi butto a capofitto in Dio e nella preghiera. Davvero questa nuova vita di due anni rilancia sfide su sfide e nel cuore senti disorientamento, poi parti arrivi in un carcere tanto spaventoso e disgustoso e proprio qui riparte il tuo riscatto, proprio qui ti ricarichi e torni in Italia con una meravigliosa festa nel cuore che riscalda ed illumina il bellissimo e nuovo appartamento in cui vivo nella mia amata Città Alta! “Che meravigliosa festa a Challapalca, incredibile festa a Challapalca, mai immaginata! E vi è stato anche un “regalo di compleanno”. Dopo aver festeggiato giocando a dadi, guardando i nostri tatauggi, un ragazzo mi si avvicina: ”Padre mi puoi confessare?” Mi illumino di gioia e rispondo: “Sono prete per questo! Sono prete per questo! Sono prete per questo!”

«Ci sediamo al sole ed il giovane fa uscire dal suo cuore un male nero, pesante, profondo! Vomita il ragazzo i suoi crimini ed io adoro nel cuore il pentimento di un uomo che riceve il perdono di Dio! Piange il ragazzo, piange nell’anima il male fatto. Mi alzo in piedi, lui si mette in ginocchio e lentamente recito le parole: Io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lo abbraccio forte forte e nel mio cuore devo dire “Se è vero che questa è la carne di Gesù è anche vero che questo uomo ha ricevuto il perdono di Dio perché in quel momento un sacerdote pieno di peccati ha pronunciato parole tremende di perdono e quel sacerdote sono io e per questo sono nato e vivo! Riparto da Challapalca con la pace nel cuore con la gioia di essere prete e con la gratitudine alla nostra Associazione per il bene che mi regala e questo bene sei anche tu che mi hai letto fino ad ora. Invio il report a te e con il cuore ti ringrazio!»