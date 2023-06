San Bernardo di Montone, chi è il santo patrono degli alpinisti, dei montanari e dei 'ciaspolatori'

Anche i montanari e gli alpini hanno il loro santo Patrono. E' San Bernardo di Mentone (1020-1086), una figura leggendaria, che da sempre protegge gli abitanti delle Alpi, gli scalatori, gli sciatori e in genere chi ama ciaspolare per le vette. Da non confondere però con l'altro celebre San Bernardo (di Chiaravalle).

Valanghe a Cortina, Canazei e Val Pusteria: muore l'imprenditore Hans Happacher, due i feriti. L'addio a Arianna Sittoni: era sopravvissuta alla Marmolada

Chi era Bernardo di Mentone, diventato Santo

Bernardo di Mentone era discendente di una famiglia nobile di origine valdostana e morì a Novara dove è sepolto sotto l'altare maggiore del duomo.

E' legato alle cime innevate dei passi alpini perché durante la sua missione di predicatore soggiornò lunghi periodi in quota sul monte Bianco dove aveva il compito di elevare le preghiere a Dio, meditare e accogliere i viandanti che all'epoca attraversavano i sentieri montani senza troppe agevolazioni. Molti morivano durante il tragitto e non c'era nessuno ad aiutarli. In onore del religioso, alla sua morte, due valichi con la Svizzera presero il suo nome (il Piccolo e Gran San Bernardo).

Reinhold Messner: «Quest'anno ho avuto paura di morire. Fermarsi fa male a testa e muscoli»

Nel 1923 Papa Ratti, Pio XI, appassionato alpinista, lo ha proclamato patrono delle persone che scalano diventando così il primo santo dedicato alle attività del tempo libero. Per celebrare questa ricorrenza centenaria su tutto l'arco alpino quest'anno sono previste diverse cerimonie.



Tamara la Lady delle Montagne conclude sull'Ortles il tour delle vette più alte d'Italia

Pio XI diffuse anche una preghiera che viene recitata dagli alpinisti: “O glorioso San Bernardo, patrono delle genti di montagna e di coloro che sui monti cercano forza e letizia, benedici le nostre giornate e il nostro cammino; dona a ciascuno di noi, insieme con il desiderio e la conquista delle vette visibili, l’anelito verso le invisibili vette della Santità che tu raggiungesti vittorioso”.

Terminillo, Davide l'escursionista morto tradito dal ghiaccio: ecco come si affrontano le montagne



A San Bernardo di deve il nome anche della razza dei cani generalmente utilizzati in montagna per il recupero delle persone sotto le valanghe di neve.