Terminillo, Davide l'escursionista morto tradito dal ghiaccio: ecco come si affrontano le montagne

Soccorsi. Una chiamata per il Cnas.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è presente in tutte le Regioni italiane, ed è in grado di operare con grande efficienza sul Terminillo e sul Gran Sasso come sulle Dolomiti e sul Monte Bianco. Quando il meteo lo consente, nelle operazioni vengono utilizzati gli elicotteri. In caso di incidente, il CNSAS può essere contattato tramite il 112, il 118 e gli altri numeri di emergenza nazionali. Se si chiama, è fondamentale indicare all'operatore il luogo esatto dove ci si trova, e spiegare l'accaduto senza tralasciare nessun dettaglio importante. Quando l'elicottero e la squadra di soccorso arrivano, specie se ci si trova in un luogo impervio, occorre seguire le indicazioni dei soccorritori.

Preparazione. Jogging e pesi non bastano.

L'alpinismo e l'escursionismo, soprattutto se praticati nella stagione fredda, richiedono una buona preparazione fisica, che si può ottenere con il jogging e con la ginnastica in palestra. Anche le lunghe camminate, a buon ritmo, aiutano l'organismo. Per affrontare in sicurezza l'Appennino in condizioni invernali, però, occorre avere anche una preparazione tecnica adeguata. Il modo più sicuro per ottenerla è frequentare uno dei numerosi corsi organizzati dalle Sezioni (più di un centinaio nell'Italia centrale) e dalle Scuole di Alpinismo del CAI, il Club Alpino Italiano. Si può scegliere tra corsi di escursionismo invernale, corsi-base di alpinismo e veri e propri corsi di arrampicata su roccia o ghiaccio.

Escursionista muore al Terminillo davanti agli amici: è la quarta vittima in pochi giorni

Attrezzi. Scarponi non pedule.

Gli attrezzi fondamentali per muoversi in sicurezza sulla neve ripida e sul ghiaccio sono la piccozza e i ramponi. La prima serve a tenersi in equilibrio e a fermarsi in caso di scivolata. I secondi, delle punte che si fissano agli scarponi (non alle pedule da trekking!), permettono di camminare senza scivolare. Se necessario, completano l'attrezzatura dell'alpinista invernale il casco, una corda e l'imbragatura. L'abbigliamento dev'essere tecnico e caldo. Piccozze, ramponi, scarponi e il vestiario si trovano in decine di negozi specializzati del Lazio, dell'Abruzzo e delle regioni vicine. Ma come qualunque altro attrezzo sportivo, l'attrezzatura alpinistica non serve a nulla se non si sa come utilizzarla correttamente.