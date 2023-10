Settimana bianca, in Val Ridanna si trasforma in una favola

Martedì 17 Ottobre 2023, 16:11

La magia della stagione bianca, in Val Ridanna, è uno spettacolo che lascia senza fiato. La bellezza candida del paesaggio, che sembra ricoperto da una polvere fatata, in questo angolo incantato e silenzioso attrae come una calamita grandi e piccini.

Non solo settimana bianca

Proprio qui, incorniciato dal massiccio del monte Giovo, dalle Alpi dello Stubai e dal Monte di Neve, si trova la struttura Schneeberg Family Spa Resort che si propone nell'accoglienza non solo invernale. L’inizio della primavera, con le giornate meno rigide e un sole che inizia a scaldare l’atmosfera, è infatti il momento giusto per viversi affascinanti esperienze sulla neve. Oltre allo sci, spazio quindi alle escursioni nel bosco: dall'hotel, infatti, si parte per infinite passeggiate e ciaspolate in un paesaggio che ricorda il magico mondo di Narnia. Ogni giorno l’hotel organizza escursioni guidate, a misura di famiglia, per andare alla scoperta delle tracce degli animali nei boschi o per raggiungere diverse malghe della zona, dove è possibile pranzare o fare una buona merenda. Per esempio, dallo ski-lift di Gasse si può partire di primo mattino per una bella ciaspolata fino a raggiungere, a 1.800 m d’altezza, la Malga Wurzer a Ridanna (dalla quale si può poi scendere, volendo, con lo slittino) o proseguire in direzione del Sasso di Mareta. Una volta alla settimana, l’hotel organizza delle suggestive camminate serali alla luce delle torce.