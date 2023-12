Papa Francesco, il messaggio alla Cop28: «La Storia vi giudicherà, bisogna abbandonare presto i combustibili fossili»

«Lasciamo alle spalle le divisioni e uniamo le forze! E, con l’aiuto di Dio, usciamo dalla notte delle guerre e delle devastazioni ambientali per trasformare l’avvenire comune in un’alba di luce». Papa Francesco è a Santa Marta ancora sofferente per l'infezione polmonare che non gli ha permesso di viaggiare fino a Dubai, ma il suo pensiero - quasi un lascito a futura memoria – arriva ugualmente alla Cop28 negli Emirati. «L'ora è urgente». La lettura del suo discorso è affidata al cardinale Pietro Parolin. «Ora come mai, il futuro di tutti dipende dal presente che scegliamo. Sono con voi perché la devastazione del creato è un’offesa a Dio, un peccato non solo personale ma strutturale che si riversa sull’essere umano, soprattutto sui più deboli, un grave pericolo che incombe su ciascuno e che rischia di scatenare un conflitto tra le generazioni. Sono con voi perché il cambiamento climatico è un problema sociale globale che è intimamente legato alla dignità della vita umana».

La Chiesa di Francesco è impegnata da anni a educare verso nuovi stili di vita. Francesco chiede a tutti, in particolare ai cristiani, di dare una accelerata alla transizione ecologica. Come? «Attraverso l’efficienza energetica, l'introduzione di fonti rinnovabili; l’eliminazione dei combustibili fossili; l’educazione a stili di vita meno dipendenti da questi ultimi. Per favore: andiamo avanti, non torniamo indietro (...) La Storia ve ne sarà riconoscente»

VITA NASCENTE

Il Papa dell'enciclica green Laudato Sì ha fatto della causa ambientale un punto fondamentale del suo pontificato, facendo diventare magistero la difesa del creato, della vita e coniando il concetto di “ecologia integrale” con la quale si legano tutti gli aspetti che collegano il creato, l'uomo e Dio (compresa la vita nascente).

«Sono con voi – dice Francesco ai leader riuniti al vertice di Dubai - per porre la domanda a cui siamo chiamati a rispondere ora: lavoriamo per una cultura della vita o della morte? Vi chiedo, in modo accorato: scegliamo la vita, scegliamo il futuro! Ascoltiamo il gemere della terra, prestiamo ascolto al grido dei poveri, tendiamo l’orecchio alle speranze dei giovani e ai sogni dei bambini! Abbiamo una grande responsabilità: garantire che il loro futuro non sia negato».

Naturalmente nel discorso preparato mette in chiaro che i cambiamenti climatici sono di natura antropica, frutto della mano dell'uomo, e stanno causando il surriscaldamento del pianeta con contraccolpi inevitabili per l'ecosistema.

Da questo squilibrio ne derivano danni per tutti: dalla scomparsa di animali, piante e interi territori proiettati verso la desertificazione o allagati a causa dello scioglimento dei ghiacci. Squilibri che poi si proiettano sulla comunità internazionale poiché sono cause latenti di conflitti a bassa intensità, migrazioni forzate e persino epidemie. Una sorta di visione apocalittica.

DIVISIONI



«L’ambizione di produrre e possedere si è trasformata in ossessione ed è sfociata in un’avidità senza limiti, che ha fatto dell’ambiente l’oggetto di uno sfruttamento sfrenato. Il clima impazzito suona come un avvertimento a fermare tale delirio di onnipotenza. Torniamo a riconoscere con umiltà e coraggio il nostro limite quale unica via per vivere in pienezza. Che cosa ostacola questo percorso? Le divisioni che ci sono tra noi (…) Assistiamo a posizioni rigide se non inflessibili, che tendono a tutelare i ricavi propri e delle proprie aziende, talvolta giustificandosi in base a quanto fatto da altri in passato, con periodici rimpalli di responsabilità. Ma il compito a cui siamo chiamati oggi non è nei confronti di ieri, ma nei riguardi di domani; di un domani che, volenti o nolenti, o sarà di tutti o non sarà.

GAP PLANETARIO

Francesco tocca poi il tema dei paesi poveri sui quali ricadono i danni maggiori degli ecosistemi rovinati dallo sfruttamento e dall'inquinamento dei paesi ricchi. «Non è colpa dei poveri, perché la quasi metà del mondo, più indigente, è responsabile di appena il 10% delle emissioni inquinanti, mentre il divario tra i pochi agiati e i molti disagiati non è mai stato così abissale. Questi sono in realtà le vittime di quanto accade: pensiamo alle popolazioni indigene, alla deforestazione, al dramma della fame, dell’insicurezza idrica e alimentare, ai flussi migratori indotti. E le nascite non sono un problema, ma una risorsa: non sono contro la vita, ma per la vita, mentre certi modelli ideologici e utilitaristi che vengono imposti con guanti di velluto a famiglie e popolazioni rappresentano vere e proprie colonizzazioni».

Francesco chiede compensazioni ecologiche a favore dei paesi poveri. «Non venga penalizzato lo sviluppo di tanti Paesi, già gravati di onerosi debiti economici; si consideri piuttosto l’incidenza di poche nazioni, responsabili di un preoccupante debito ecologico nei confronti di tante altre . Sarebbe giusto individuare modalità adeguate per rimettere i debiti finanziari che pesano su diversi popoli anche alla luce del debito ecologico nei loro riguardi».

SOLUZIONI

La domanda che pone è una: qual è la via d’uscita? «Quella che state percorrendo in questi giorni: la via dell’insieme, il multilateralismo. (…) Quante energie sta disperdendo l’umanità nelle tante guerre in corso, come in Israele e in Palestina, in Ucraina e in molte regioni del mondo: conflitti che non risolveranno i problemi, ma li aumenteranno! Quante risorse sprecate negli armamenti, che distruggono vite e rovinano la casa comune! Rilancio una proposta: con il denaro che si impiega nelle armi e in altre spese militari costituiamo un Fondo mondiale per eliminare finalmente la fame» e realizzare attività che promuovano lo sviluppo sostenibile dei Paesi più poveri, contrastando il cambiamento climatico».

