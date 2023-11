Papa Francesco: «Sono vivo e mi sto curando, ho una bronchite acuta e infettiva»

Scherza, il buon umore non gli viene meno, nonostante il pallore, gli occhi cerchiati e il respiro corto rotto di tanto in tanto da un colpo di tosse. Papa Francesco arrivato alla quarta udienza della mattinata, si lascia andare a un bilancio della sua situazione medica ormai sotto gli occhi del mondo, dopo che sabato mattina aveva annullato d'urgenza tutti gli impegni e si era dovuto anche sottoporre a una tac all'ospedale per capire se quel malessere che si trascinava si fosse trasformato in polmonite.

Ad un gruppo di studiosi che facevano parte di un seminario sull'etica in ambito sanitario, Francesco stamattina ha ironizzato: «Come potete vedere, sono vivo.

Il medico non mi ha permesso di andare a Dubai. Il motivo è che lì fa troppo caldo e si passa dal caldo all'aria condizionata. E questo in questa situazione bronchiale non è conveniente. Grazie a Dio non era polmonite. È una bronchite molto acuta e infettiva. Non ho più la febbre, ma sono ancora sotto antibiotici e cose del genere».

Papa Francesco, mattina densa di impegni e ai teologi (categoria spesso criticata) chiede di "smaschilizzare" la Chiesa, più donne

La riflessione si fa poi seria e il Pontefice si concentra sul bisogno di offrire speranze a chi è in uno stato di fragilità. «Prendersi cura della propria salute, la salute ha una sorta di opposto, è forte e fragile. "Che salute ha questo qui, come si regge, come è forte", ma è anche fragile. E una salute poco curata lascia spazio alla fragilità. Mi piace molto la medicina preventiva, perché previene gli eventi prima che accadano. Li ringrazio per quello che fanno. Non solo cercare soluzioni mediche, farmacologiche, ma anche accarezzare la salute, cioè pensare al bene della salute. E a come preservare questo bene. Non solo curare, ma anche preservare. È un lavoro per voi, vi ringrazio per essere venuti».

Israele, lettera di 400 rabbini a Papa Francesco: «Aiuti gli ebrei ora, l'antisemitismo avanza pericoloso»

Poi si è scusato per il suo stato di affaticamento che non gli avrebbe più consentito di protrarre oltre l'incontro a Santa Marta. «Perdonatemi se non riesco più a parlare, ma non ne ho la forza. Quindi vorrei salutarvi, quindi, se facciamo in fretta, venite uno alla volta, avvicinatevi, perdonatemi se rimango seduto a salutarvi, uno alla volta».

Vaticano, il cardinale Burke si fa vivo con una newsletter ai fedeli: «L'errore e il caos sono entrati nella Chiesa»