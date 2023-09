Vaticano, il cardinale Ladaria sarà il convitato di pietra al Sinodo per il brutto caso Rupnik

La decisione del cardinale Luis Ladaria Ferrer di non prendere parte al super Sinodo che si svolgerà ad ottobre in Vaticano, sarebbe maturata nell'ambito dello scontro sotterraneo sul caso di padre Ivan Rupnik, l'ex gesuita conosciuto in tutto il mondo per i suoi mosaici, accusato di aver abusato di almeno una ventina di donne.

L'Adnkronos anticipa che la decisione da parte del prefetto emerito dell'ex Sant'Uffizio sarebbe infatti stata presa a poche ore dalla nota diffusa dal vicariato di Roma nella quale sostanzialmente viene messa in dubbio la sua opera in merito al caso Rupnik.

La diocesi, nella nota del card. De Donatis, parlando dell'operato del Centro Aletti - di cui Rupnik è stato direttore - diceva che nel centro «è presente una vita comunitaria sana e priva di particolari criticità» e che i membri «benché amareggiati dalle accuse pervenute e dalle modalità con cui sono state gestite, hanno scelto di mantenere il silenzio - nonostante la veemenza dei media - per custodire il cuore e non rivendicare una qualche irreprensibilità con cui ergersi a giudici degli altri».

Questo il risultato della visita canonica al Centro Aletti disposta dal cardinal vicario di Roma Angelo De Donatis all'inizio dell'anno «in seguito alle notizie diffuse da agenzie di stampa e dai comunicati a firma di padre Johan Verschueren», delegato per le Case interprovinciali di Roma dei gesuiti. La nota sottolineava che «in base al copioso materiale documentario studiato, il Visitatore ha potuto riscontrare e ha quindi segnalato procedure gravemente anomale il cui esame ha generato fondati dubbi anche sulla stessa richiesta di scomunica» inflitta nel maggio 2020 all'allora direttore del Centro.

Si ricorda che lo scorso giugno Rupnik era stato dimesso dalla Compagnia di Gesù «in conformità al diritto canonico, a causa del suo rifiuto ostinato di osservare il voto di obbedienza». Il «Centro Aletti», dal giugno 2019, è una associazione pubblica di fedeli della diocesi di Roma, della quale è direttrice la teologa Maria Campatelli, che ha sempre difeso la figura di Rupnik dalle accuse. La donna, venerdì scorso, è stata ricevuta in udienza dal Papa.

Alla fine dello scorso anno, padre Verschueren aveva rivelato che la Congregazione per la dottrina della fede nel maggio del 2020 aveva dichiarato lo stato di scomunica 'latae sententiaè di padre Rupnik per aver commesso il delitto di assoluzione del complice in peccato contro il sesto comandamento. Scomunica gravissima che era stata revocata nello stesso mese dopo che Rupnik aveva «ammesso i fatti e chiesto perdono».