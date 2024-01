Papa Francesco punta a ridurre gli atenei cattolici di Roma: «Ce ne sono troppi». E suggerisce accorpamenti

Papa Francesco punta a ridurre di numero degli atenei cattolici romani. Il suo intento è riuscire ad portare avanti un progetto di accorpamento. «Approfitto dell'occasione per dire che ci sono troppe università ecclesiastiche a Roma. Voi dovete mettervi d'accordo e fare qualche forma di unità: unità nei piani di studio… Mettetevi d'accordo, parlate». Stamattina mentre riceveva in udienza i membri dello Studium Biblicum Franciscanum ha avanzato questo percorso sul quale da tempo il Vaticano riflette per razionalizzare, uniformare gli insegnamenti, soprattutto in campo teologico, oltre che ridurre i costi e aumentare le sinergie accademiche.

NUMERI

I numeri statistici mondiali indicano la presenza di ben 289 facoltà ecclesiastiche con 503 Istituzioni ad esse collegate (cioè affiliate, aggregate e incorporate), per un totale di 792 Istituti.

A questi si aggiungono poi 28 tra Atenei e Università con diverse facoltà: ben 160 sono di Teologia; 49 di Filosofia; 32 di Diritto Canonico e 40 di altre discipline. La suddivisione geografica è la seguente: in Africa ci sono 15 facoltà e 76 Istituzioni collegate; in Asia 25 facoltà e 56 Istituzioni collegate; in Nord America: 19 facoltà e 25 Istituzioni collegate; in Sud America: 22 Facoltà e 56 Istituzioni collegate; in Oceania una sola facoltà e 3 Istituzioni collegate mentre in Europa si contano 207 facoltà e 287 Istituzioni collegate. I dati (relativi al 2022) riguardano un totale di 64.500 studenti e di 12.000 docenti.

RETE

Alcuni anni fa è stato pubblicato dal Papa un documento dedicato al settore e intitolato “Veritatis gaudium” in cui si insisteva soprattutto sul confronto aperto e inter discriplinare, chiedendo alle università e facoltà della Chiesa di fare rete tra loro per costruire «leadeship che indichino strade» e per cambiare l’attuale modello di sviluppo.

A Roma, la diocesi del Papa, è sede anche delle più antiche università pontifice tra cui la Gregoriana, il Laterano, l'Angelicum, l'Urbaniana. La più antica università risale al 1551, mentre la più giovane è stata eretta nel 1993 (quella dei Legionari di Cristo). In tutto sono ben 15 gli ordini religiosi che hanno fondato un ateneo pontificio. Praticamente un ginepraio.