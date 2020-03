L'università pontificia Urbaniana, quella dei missionari, chiude i battenti fino al 13 marzo

Città del Vaticano - La Pontificia Università Urbaniana di Roma - l'ateneo vaticano che prepara i missionari di tutto il mondo - ha annunciato di voler sospende le sue attività didattiche in ottemperanza alle disposizioni del governo sull'emergenza coronavirus. «Con opportuna osservanza del disposto contenuto nel Decreto del Governo Italiano relativo alla chiusura per 10 giorni delle scuole e delle Università presenti nel territorio italiano e dopo essersi consultato con i Rettori, Decani e Presidi delle Istituzioni Universitarie Ecclesiastiche Romane, il Magnifico Rettore comunica la sospensione di tutte le attività didattiche della nostra Università a partire da giovedì 5 marzo fino a venerdì 13 marzo», rende noto l'ateneo, che fa capo alla Congregazione vaticana per l'Evangelizzazione dei Popoli. «Salvo nuove disposizioni - aggiunge - le attività didattiche riprenderanno a partire da lunedì 16 marzo».

