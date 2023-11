Maxi rissa a Borgo Pio tra barboni mentre il Papa a San Pietro celebra la messa per i poveri

Maxi rissa in Vaticano con botte da orbi a due passi dal colonnato di San Pietro tra alcuni senzafissa dimora solitamente stanziali nella zona e i dipendenti di un bar a Via del Mascherino accorsi per difendere una loro collega. La colluttazione è avvenuta sotto gli occhi dei turisti che transitavano di domenica e dei residenti che nel frattempo si erano affacciati dalle finestre per capire l'origine di tanto chiasso, proprio mentre il Papa nella basilica di San Pietro celebrava la messa solenne per la Giornata Mondiale dei Poveri. Ad avere scatenato una baruffa senza precedenti sarebbe stato l'atteggiamento molesto di tre homeless, probabilmente ubriachi, nei confronti di una ragazza cinese che lavora al bar, la quale si sarebbe messa a urlare, facendo accorrere gli altri camerieri in sua difesa.

Una signora che vive in uno dei palazzi della zona ha subito chiamato la polizia che a quell'ora però era impegnata per garantire il servizio di sicurezza sulla piazza e nella basilica vaticana in occasione della messa papale.

Uno dei residenti avrebbe sentito uno dei tre homeless urlare più volte alla polizia – nel frattempo arrivata per sedare il parapiglia – che tanto il Papa e il cardinale Kraiewski proteggono i poveri di san Pietro.

Si tratta dell'ennesimo incidente capace di offrire uno spaccato sullo stato di degrado generale in cui versa la zona di Borgo Pio. Da tempo chi vi lavora o chi vi abita lamenta problemi a non finire, dalla sporcizia al fatto che la mattina tante strade sembrano impraticabili a causa della puzza. Certi angoli sono diventati dei vespasiani open air. I solleciti di interventi pubblici per garantire un minimo di decoro alla zona che di notte si riempie di persone spesso ubriache o con seri problemi mentali, non si contano.

Le risse notturne poi sono frequenti, sempre segnalate alle autorità della zona, così come gli episodi di degrado urbano. I poveri che si concentrano in Vaticano e nelle aree limitrofe - ormai stanziali - si sarebbero suddivisi le zone. «C'è un gruppo fisso sotto il colonnato, un altro che si ferma sotto i propilei dei palazzi di via della Conciliazione, un terzo gruppo che occupa le Mura, a due passi da sant'Anna e un quarto che si sistema nelle vie di Borgo Pio».

