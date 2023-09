Europa, aumentano i senza fissa dimora, ogni notte un milione di persone prive di tutto, pari a una città come Marsiglia o Torino

In tutta Europa stanno aumentando i senza fissa dimora che ogni notte raggiungono la cifra record di quasi 1 milione di persone. Si tratta di persone che hanno perso tutto, che non hanno più nessuno, anziani, immigrati clandestini, immigrati regolari che non riescono ad inserirsi definitivamente, malati psichici privi di assistenza, giovani sbandati. Un popolo variegato che si concentra soprattutto nelle capitali e vive ai margini assumendo le caratteristiche dei fantasmi. Parigi e Barcellona hanno avuto l'impennata dal 2022 ma anche a Roma la situazione appare visibilmente peggiorata e basta andare nella zona di piazza San Pietro quando sul far della sera si popola di gente munita di sacco a pelo, tende ma spesso solo di qualche cartone e un plaid.

I dati che fotografano la ascesa costante dei poveri privi di sostegni è la Feantsa, la Federazione delle organizzazioni nazionali che lavorano con i senzatetto, ha affermato che la cifra fornita va interpretata a ribasso poichè riflette solo le «forme più visibili» dei senzatetto, «ed evidenzia il fallimento dei paesi europei nel rendere l'alloggio un diritto fondamentale».

Ha stimato che almeno 895.000 persone sono senzatetto ogni notte una popolazione paragonabile a quella di una città come Marsiglia o Torino.



I dati raccolti vanno dai registri del censimento alle cifre delle autorità locali che includono persone precarie, in alloggi di emergenza.

Un quadro ancora più dramamtico riguarda l'Irlanda dove la crisi degli alloggi riguarda anche famiglie lavoratrici sfrattate costrette a vivere con la famiglia o gli amici per rovesci del destino. A volte basta una malattia improvvisa, la perdita del lavoro o anche il divorzio.