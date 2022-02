Papa Francesco ai leader del mondo: «O siamo fratelli o crollerà tutto, sarà una distruzione globale»

Città del Vaticano – «O siamo fratelli o crolla tutto. Lo vediamo nelle piccole guerre, in questa terza guerra mondiale a pezzetti, come si distruggono i popoli, come i bambini non hanno da mangiare, come cala l’educazione.È una distruzione. O siamo fratelli o crolla tutto». Sono le parole che Papa Francesco ha rivolto ai leader mondiali e religiosi che stanno celebrando la seconda Giornata internazionale annuale della fraternità umana, che segna il terzo anniversario della firma dello storico Documento sulla fraternità tra Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar Al-Tayeb ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019. Papa Francesco, in un messaggio, ha ripetuto che se non si arriverà ad una maggiore solidarietà tutti assieme ci sarà solo un peggioramento progressivo della situazione mondiale con effetti imprevedibili. E ha aggiunto: «E questa non è un’espressione meramente letteraria di tragedia, no, è la verità!».

Il presidente americano Biden ha ripetuto che le sfide attuali richiedono una cooperazione globale tra popoli e nazioni. «Dalla continua minaccia della pandemia e la crisi climatica esistenziale all'aumento della violenza in tutto il mondo, queste sfide richiedono una cooperazione globale da parte di persone di tutte le origini, culture, fedi e credenze. Ci richiedono di parlare l'uno con l'altro in un dialogo aperto per promuovere la tolleranza, l'inclusione e la comprensione».

Il presidente Biden ha continuato: «Nella mia vita, la fede è sempre stata un faro di speranza e una chiamata allo scopo anche durante i giorni più bui. Gli insegnamenti sacri di tutte le tradizioni di fede ci ordinano di amarci l'un l'altro, di servire e proteggere i più vulnerabili e di sostenere la dignità di ogni persona, e questo è il senso della Giornata internazionale della fraternità umana (…) Insieme, abbiamo la reale opportunità di costruire un mondo migliore che sostenga i diritti umani universali, sollevi ogni essere umano e promuova la pace e la sicurezza per tutt», ha aggiunto il presidente americano.