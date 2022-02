Il Papa ospite domenica 6 febbraio a "Che tempo che fa". Fazio: «Profonda emozione e immensa gioia»

Papa Francesco sarà l'ospite speciale di Fabio Fazio a "Che tempo che fa", domenica 6 febbraio. L'annuncio ufficiale è stato dato con uno spot andato in onda ieri sera, durante il Festival di Sanremo. E anche il giornalista ha annunciato l'evento con un tweet: «Con profonda emozione e con immensa gioia, annunciamo che domenica Sua Santità Papa Francesco sarà a Che tempo che fa».

APPROFONDIMENTI ROMA Papa Francesco riceve il sindaco Gualtieri CHIESA E SOLDI «Le tasse siano giuste» IL MONITO Papa Francesco ai leader del mondo VATICANO Un uomo grida all'udienza e i gendarmi lo portano via, il... VATICANO Papa Francesco: «Preoccupazione per la situazione in...

Con profonda emozione e con immensa gioia, annunciamo che domenica Sua Santità Papa Francesco sarà a @chetempochefa pic.twitter.com/h9IJNzV2hi — Fabio Fazio (@fabfazio) February 3, 2022

Papa Francesco ai leader del mondo: «O siamo fratelli o crollerà tutto, sarà una distruzione globale»

Papa Francesco a Che tempo che fa

Rai super protagonista in questi giorni. Oggi e domani, ci saranno le due serate conclusive del Festival di Sanremo. Domenica 6 febbraio sarà invece la volta di Papa Francesco, che interverrà a "Che tempo che fa", in onda dalle 20 su Rai 3. Non è ancora stato comunicato se Sua Santità interverrà interverrà in collegamento o sarà presente in studio. Il Papa si aggiunge alla sfliza di super ospiti che sono intervenuti nella trasmissione di Fazio: Lady Gaga, Barack Obama, Matthew McConaughey, Whoopi Goldberg, Ed Sheeran, Pedro Almodovar, Quentin Tarantino, Brian May e tanti altri.