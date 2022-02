Papa Francesco da Fazio in diretta a Che tempo che Fa: «I migranti vanno sempre accolti. La guerra è un controsenso della creazione»

Papa Francesco da Fabio Fazio a Che tempo che Fa. Mai un pontefice aveva parlato sulla televisione italiana in un'intervista in diretta. Francesco lo ha fatto in collegamento da Casa Santa Marta, in Vaticano: «Grazie di questo incontro, mi piace tanto. Vedo tanta gente che sopporta cose brutte, quotidiane, che nella propria debolezza sopporta difficoltà familiari, economiche, chi non arriva a fine mese. Io non sopporto tanto, sopporto come tutta la gente. E non sono solo, c'è tanta gente che mi aiuta, tutta la Chiesa, gli impiegati accanto a me. Ho uomini e donne brave che mi aiutano, non sono un campione di peso che sopporta le cose, sopporto come quasi tutta la gente sopporta».

Poi Francesco parla delle guerre: «Con un anno senza fare armi, si potrebbe dare da mangiare ed educazione a tutto il mondo, gratuitamente. Ma si pensa alle guerre, non alle persone. Le guerre producono quello che lei ha detto: bambini che muoiono al freddo, ma sono secondi attori. La prima cosa è la guerra, vediamo come si mobilitano le economie e cosa è più importante oggi: guerra ideologica, di potere, commerciale. La guerra è sempre distruzione. Portare avanti una famiglia, lavorare una terra, è costruire. Fare una guerra è distruggere, è una meccanica distruttiva».

Sulla questione migranti: «Uso la parola lager, perché in Libia ci sono lager di trafficanti. Vedo i filmati di cosa vivono per attraversare il mare. Soffrono e poi rischiano per attraversare il Mediterraneo. E poi? A volte sono respinti, ci sono navi che girano cercando porto e c'è chi gli dice di tornare in mare aperto. Ogni Paese deve dire quanti migranti può accogliere, è un problema di politica interna che deve essere risolta. Il migrante va sempre accolto, accompagnato, promosso e integrato nella società. Un migrante integrato aiuta quel Paese. Dobbiamo pensare una politica continentale. Questo è realismo puro. Ci manca toccare le miserie: penso agli infermieri che hanno toccato il male e hanno scelto di rimanere con gli ammalati. Ma se tu non tocchi... Il tatto è il senso più completo, più pieno, quello che ci mette la realtà nel cuore. Sennò non potremmo mai trovare una soluzione. C'è la cultura dell'indifferenza»

Fazio: una grande emozione

«Ascoltare il Santo padre è un dono per tutti - dice Fazio emozionato - Il fatto che lo faccia in una situazione popolare come la tv è un segnale di come voglia parlare a tutti. Ogni parola è diretta, semplice e intensissima. È un dono che rimarrà a lungo nei nostri cuori e nella nostra mente»

«È una grande emozione, una grandissima responsabilità, un grandissimo dono quello che ricevo da questo Papa eccezionale», ha detto il presentatore Fabio Fazio. Il Papa «sceglie un contesto popolare come il nostro per voler essere in mezzo a tutti, vicino a tutti. Questo dono va bene al di là della televisione, perché ogni volta che questo Papa parla ci lascia qualcosa per il futuro».

Il pontefice cita Il Messaggero

Nella mattinata di domenica, nella recita dell'Angelus, il Papa ha citato il Messaggero: «Stamattina sul giornale ho letto cose belle. Grazie al popolo del Marocco - ha detto Bergoglio - che si è stretto attorno a Rayan e alla sua famiglia in queste giornate frenetiche per salvare la vita del bambino di cinque anni caduto in un pozzo». Quel popolo «ci mostra cosa siano i santi della porta accanto».

Tra le testimonianze positive il Pontefice ha citato c'è anche il paese del Monferrato che ha agito all'unisono per riportare a casa un giovane immigrato ghanese che, malato di cancro, aveva come unico desiderio quello di morire tra le braccia del padre. «Siamo abituati a leggere sui media tante cose brutte, ma io vorrei oggi menzionare due cose belle: una è dal Marocco, dove tutto un popolo si è stretto per salvare Rayan, lavorando per salvare un bambino, ce l'ha messa tutta. Purtroppo non ce l'ha fatta».