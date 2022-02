Domenica 6 Febbraio 2022, 13:53

Città del Vaticano – Nella Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili Papa Francesco all'Angelus ha voluto condannare con fermezza questa pratica terribile e ha reso noto le ultime statistiche. «Sono circa tre milioni le ragazze che ogni anno subiscono tale intervento, spesso in condizioni molto pericolose per la loro salute. Questa pratica, purtroppo diffusa in diverse regioni del mondo umilia la dignità della donna e attenta gravemente alla sua integrità fisica».

Il quadro al quale ha fatto riferimento il Papa fa riferimento a diversi casi da tempo sotto osservazione delle organizzazioni internazionali. In Somalia, per esempio, le mutilazioni genitali riguardano quasi tutta la popolazione femminile. Si tratta di un quadro sconfortante, tipico delle culture arcaiche che da decenni è al centro di programmi di sviluppo da parte delle Onu ma al momento senza troppi risultati.

Un sacerdote bergamasco, don Luigi Ginami, da anni ha realizzato un programma umanitario finanziato con la vendita di libretti nel circuito delle parrocchie. Uno di questi volumi racconta proprio il drammatico orizzonte nel quale viene praticata la mutilazione genitale. In Kenya, nel villaggio di Madogo, ha raccolto le testimonianze di alcune ragazze mutilate. Una di loro, Esha, nata il 31 dicembre 1985, che per lavoro pulisce le latrine, ha raccontato come le bambine vengono sottoposte ad operazioni rischiosissime per la loro salute.