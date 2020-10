Papa Francesco, uno dei maggiori economisti tedeschi boccia l'enciclica: trabocca di ideologie anti-economiche

Città del Vaticano – «L'enciclica trabocca di ideologie antieconomiche di mercato e di idee sbagliate sulla globalizzazione e sul ruolo della proprietà privata». La bocciatura arriva da uno dei maggiori economisti tedeschi, presidente dell'Istituto di ricerca economica IFO di Monaco, Clemens Fuest che ha criticato e smontato l'impostazione dell'enciclica sociale Fratelli Tutti.

Intervistato dalla agenzia cattolica KNA Fuest ha detto che è sostanzialmente sbagliato mettere alla gogna l'economia di mercato e la globalizzazione nel modo in cui ha fatto papa Francesco. «La diffusione mondiale dell'economia di mercato e del commercio globale ha sollevato centinaia di milioni di persone dalla povertà e dalla miseria negli ultimi decenni. Questo non significa che non ci sia bisogno di varare riforme, semmai è chiaro che dobbiamo continuare su questa strada».

«L'impostazione che è stata data contro i mercati e il presunto neoliberismo è il più grande punto debole del documento papale».

Fuest ha spiegato che oggi quasi nessuno oggi crede ancora che il mercato possa risolvere tutti i problemi: «Nessun paese al mondo ha un'economia di mercato non regolamentata senza l'influenza dello Stato. Allo stesso tempo è chiaro che non c'è paese in cui la prosperità, la protezione dell'ambiente e l'umanità fioriscano senza un'economia di mercato».

Nella Fratelli Tutti Papa Francesco metteva in evidenza, in modo critico, la globalizzazione sottolineando che ha nuociuto soprattutto ai poveri. «In questo modo si avanzano dei pregiudizi e si ignora l'effettivo sviluppo del mondo». A detta dell'economista tedesco questa lettura errata «toglie di credibilità all'intero testo».

Tuttavia l'economista si è detto d'accordo con il pontefice nel chiedere più solidarietà e protezione per i deboli anche se l'enciclica, afferma, non ha idee in merito su come questo possa realizzarsi. «Allo stesso tempo, il testo trabocca di ideologie antieconomiche di mercato e di idee sbagliate sulla globalizzazione e sul ruolo della proprietà privata».

Una società basata esclusivamente sulla carità non funziona, ha aggiunto Fuest. «Nessuno vuole dipendere dall'attenzione disinteressata o addirittura dalla misericordia degli altri. Ma questo non significa che non dovremmo cercare di essere più presenti per gli altri e fare di più per loro». Tutti devono chiedersi semmai come trattiamo i più deboli e le persone in difficoltà e cosa facciamo per loro.



