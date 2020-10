Papa Francesco: «La Chiesa è contro al profitto ad ogni costo»

Città del Vaticano – I profitti e gli utili in una azienda si conciliano con una ottica cristiana solo se rispettano l'uomo. Il giorno dopo avere pubblicato l'enciclica Fratelli Tutti nella quale, in un passaggio, chiarisce che il mercato da solo non può risolvere ogni cosa e che la proprietà privata resta «un diritto secondario», Papa Francesco torna a parlare di etica ed economia durante una udienza ai dirigenti e al personale della Cassa Depositi e Prestiti, in occasione del 170esimo anniversario della fondazione dell'istituto.

«Il pensiero cristiano non è contrario per principio alla prospettiva del profitto, piuttosto è contrario al profitto a qualunque costo, al profitto che dimentica l'uomo, lo rende schiavo, lo riduce a cosa tra le cose, a variabile di un processo che non può in alcun modo controllare o al quale non può in alcun modo opporsi» ha spiegato il pontefice, aggiungendo inoltre che la «gestione degli affari richiede sempre da parte di tutti una condotta leale e limpida, che non ceda alla corruzione. Nell'esercizio delle proprie responsabilità è necessario saper distinguere il bene dal male».

«Infatti, anche nel campo dell'economia e della finanza, retta intenzione, trasparenza e ricerca dei buoni risultati sono compatibili e non devono mai essere disgiunte - ha aggiunto Francesco -. Si tratta di individuare e percorrere con coraggio linee di intervento rispettose, anzi, promozionali della persona umana e della società».

Nel discorso pronunciato stamattina il Papa ha inoltre parlato del bisogno di favorire gli investimenti e le iniziative produttive, per un rilancio dell'economia reale, anche e soprattutto in questa fase della vita economica e finanziaria che attraversa il nostro Paese a causa dell'emergenza per la pandemia da coronavirus.

