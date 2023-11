Papa Francesco, mattina densa di impegni e ai teologi (categoria spesso criticata) chiede di "smaschilizzare" la Chiesa, più donne

Ancora troppe poche donne tra i teologi al Dicastero della Fede, la Chiesa deve “smaschilizzarsi”. Però niente sacerdozio femminile. Mattinata piuttosto intensa di lavoro per Papa Francesco che, pur faticando a parlare, ha ricevuto vescovi canadesi, la principessa Khetevane Bragation de Moukhrani, ambasciatrice di Georgia in visita di congedo, un gruppo di rettori e la Commissione Teologica guidata dal suo amico argentino, neo cardinale teologo Victor Manuel Fernandez. Con lui si è subito lamentato perché nell'organismo teologico del Dicastero della Fede ci sono ancora poche donne. «Bisogna smaschilizzare» ha intimato il pontefice parlando a braccio, e consegnando a tutti il discorso preparato. Ancora una volta Bergoglio ha palesemente mostrato di non apprezzare tanto il lavoro dei teologi, a suo parere troppo pedanti, pignoli e incapaci di trovare soluzioni veloci a problemi urgenti.

Il tema del ruolo femminile non è secondario per la Commissione Teologica: organismo da anni impantanato sulla questione del diaconato.

Già dai tempi di Paolo VI, passando per Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, l'esame delle richieste di aprire alle diaconesse, già esistenti durante i primi secoli del cristianesimo, ha sempre ottenuto previo esame solo pareri negativi e così tutti i pontefici sono stati costretti a negare la possibilità.

Dalla Germania però, da anni preme la Chiesa tedesca di base, per ottenere il sacerdozio femminile. Al Sinodo sulla sinodalità appena concluso si è parlato del diaconato quale segno tangibile di una parità di genere. Al momento però il dossier è bloccato da veti incrociati. In varie occasioni Papa Francesco se per il diaconato ha offerto la speranza di poter spianare la strada almeno a questa ipotesi, sul tema del sacerdozio è stato categorico. Non è possibile.

Stamattina ai teologi ha chiesto: «Voi vi domanderete: dove porta questo discorso? Non soltanto per dirvi che abbiate più donne qui dentro ma per aiutare a riflettere. La Chiesa donna, la Chiesa sposa. E questo è un compito che vi chiedo, per favore. Smaschilizzare la Chiesa».

Francesco si è poi lamentato che le donne dentro alla Commissione teologica sono rappresentate in un numero esiguo. «C’è qualcosa che non piace a me di voi teologi, scusatemi la sincerità. Una, due, tre, quattro donne: poverette! Sono sole! Ah, scusami, cinque. Su questo dobbiamo andare avanti! La donna ha una capacità di riflessione teologica diversa da quella che abbiamo noi uomini. Sarà perché io ho studiato tanto la teologia di una donna. Mi ha aiutato una tedesca brava, Hanna-Barbara Gerl, suGuardini. Lei aveva studiato quella storia e la teologia di quella donna non è tanto profonda, ma è bella, è creativa. E adesso, nella prossima riunione dei nove Cardinali, avremo una riflessione sulla dimensione femminile della Chiesa».

«La Chiesa è donna» ha ripetuto Francesco: «E se noi non sappiamo capire cos’è una donna, cos’è la teologia di una donna, mai capiremo cos’è la Chiesa. Uno dei grandi peccati che abbiamo avuto è “maschilizzare” la Chiesa. E questo non si risolve per la via ministeriale, questa è un’altra cosa. Si risolve per la via mistica, per la via reale. A me ha dato tanta luce il pensiero balthasariano: principio petrino e principio mariano. Si può discutere questo, ma i due principi ci sono. È più importante il mariano che il petrino, perché c’è la Chiesa sposa, la Chiesa donna, senza maschilizzarsi».

