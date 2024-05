Ucraina, i vescovi alla Cei: «in Europa sta nascendo il nuovo Hitler» e mettono in guardia dall'insistere sul pacifismo

I vescovi dell'Ucraina chiedono ai vescovi italiani di avere il coraggio di «dire la verità sulla guerra che è in corso»: poiché si tratta di un conflitto di difesa e la Russia «ci nega il diritto all’esistenza». Il vescovo di Odessa, Mykhaylo Bubniy, a nome di tutta la Chiesa greco cattolica è arrivato appositamente Roma per rivolgere un lungo discorso a porte chiuse all'episcopato italiano che in questi giorni era riunito in Vaticano per l'annuale assemblea. Il prelato pur ringraziando per gli aiuti umanitari e concreti che arrivano dalla Cei a sostegno della gente ha evidenziato con dolore di come una certa insistenza al pacifismo stia risultando dannosa per chi sta combattendo per la propria sopravvivenza fisica e culturale.

Papa Francesco chiede la pace per l'Ucraina. Mosca: «Noi pronti, ma l'Occidente smetta le sue ambizioni»

«Adesso vi dico una cosa molto delicata, come testimone di questa guerra bruttale russa.

Per favore, non giudicatemi troppo. Noi siamo chiamati come vescovi ad annunciare il Vangelo, la pace, l’amore. È vero! Ma viviamo e predichiamo in una società concreta – purtroppo politicizzata, corrotta e consumistica, in una società in cui la propaganda oggi supera tutti gli standard. È vero che tutti noi siamo stanchi della guerra, vogliamo finirla il prima possibile. Ed è per questo che l’idea del pacifismo comincia ad essere ampiamente propagata in Europa e l'Ucraina viene accusata di non voler sedersi al tavolo delle trattative. Questa è una palese menzogna, e' la propaganda del nemico russo che ha iniziato questa brutale guerra».

New York Times: «Papa Francesco non condanna Putin proprio come fece Pio XII con Hitler»

Il vescovo ucraino rammenta del potere della parola: «è come un'arma», che, «una volta è entra in Internet, raggiunge una dimensione globale ed è in grado di influenzare l'opinione di milioni di persone e leader mondiali». Poi ripercorre la storia degli ultimi decenni, rispolverando gli accordi del 1994, in particolare il Memorandum di Budapest in cui l'Ucraina rinunciò al suo arsenale nucleare in cambio di garanzie di sicurezza e di inviolabilità dei confini. «I firmatari di questo memorandum erano: da un lato l'Ucraina, dall'altro - paesi garanti, come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Russia. Chi ha violato questo memorandum? Non è forse la Russia? Chi lo osserva fino oggi aiutandoci: gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Chi è stata la vittima di questo memorandum? L’Ucraina. Chi può fermare la guerra adesso e subito? Russia certamente, che ha violato il diritto internazionale e l’ignorano tutte le regole, incluso quelle di dottrina militare. Lo vuole fermare? Assolutamente no! Al contrario, cerca di sfruttare l’atmosfera del pacifismo europeo e mondiale per disarmare la stessa l’Europa, e poi fare come ha fatto con l’Ucraina» ha aggiunto il vescovo di Odessa.

Papa Francesco ai pacifisti: «Fatevi sentire». Ma ieri a Verona la guerra in Ucraina è stata silenziata

Il prelato ha aggiunto una nota personale. «Mi dispiace, cari Confratelli, forse mi sono spinto troppo oltre nella politica, ma questa è la realtà. E qui non stiamo parlando solo dell'Ucraina, ma della politica globale e della crescita della nuova ideologia del "mondo russo", cioè impero russo. Come vedete, l’Ucraina non ha paura di combattere questa dittatura, ma ha molto bisogno del vostro aiuto e dell’aiuto di tutti i paesi democratici».