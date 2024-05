Papa Francesco manda segnali a Pechino, avanti tutta per rafforzare i rapporti della Chiesa cinese

Barra dritta e avanti tutta per rafforzare i rapporti con la Cina. Papa Francesco che ha fatto di questo programma un pilastro della geopolitica del suo pontificato stamattina ha inviato messaggi eloquenti a Pechino durante un importante convegno all'Urbaniana organizzato per ricordare il centenario del primo sinodo cinese. Per l'occasione nell'ateneo sono stati chiamati significativi ospiti cinesi, sinologi, cardinali e riflettere sulla realtà della Chiesa. Tra loro anche Giuseppe Shen Bin, vescovo di Shanghai (nominato dal partito l'anno scorso disattendendo l'accordo con il Vaticano anche se poi il Papa ha appianato lo sgarbo) e la professoresa Zheng Xiaoyun, presidente dell’Istituto delle Religioni Mondiali dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali.

Papa Francesco stamattina in un messaggio video particolarmente eloquente ha detto che «i cattolici cinesi, in comunione con il Vescovo di Roma, camminano nel tempo presente.

Nel contesto in cui vivono, testimoniano la propria fede anche con le opere di misericordia e carità, e nella loro testimonianza danno un contributo reale all'armonia della convivenza sociale, alla edificazione della casa comune. Chi segue Gesù ama la pace, e si trova insieme a tutti quelli che operano per la pace, in un tempo in cui vediamo agire forze disumane che sembrano voler accelerare la fine del mondo». E in un altro passaggio: «Fra pochi giorni, il 24 maggio, festa di Maria Aiuto dei cristiani, la Chiesa nel mondo intero pregherà con i fratelli e le sorelle della Chiesa che è in Cina, come era stato chiesto da Papa Benedetto XVI nella sua Lettera ai cattolici cinesi. Anche io salgo idealmente sulla collina di Sheshan. E tutti insieme affidiamo alla Madonna, Aiuto dei Cristiani, i nostri fratelli e sorelle nella fede che sono in Cina, tutto il popolo cinese, e tutto il nostro povero mondo, chiedendo la sua intercessione, affinché dovunque vinca sempre la pace».

Se il Vaticano nella conferenza dell'Urbaniana ha ripetuto la volontà di rafforzare le relazioni con Pechino in Germania i vescovi da tempo stanno denunciando all'opinione pubblica la grave situazione in cui versano tanti fedeli cinesi, chiedendo quindi gesti di solidarietà per sostenerli davanti alla oppressione del governo. Che il dossier cinese per la Santa Sede sia materia incandescente era noto, a cominciare dalle posizioni di diversi cardinali dubbiosi tra cui Mueller a Zen, tuttavia mai come ora le posizioni all'interno della Chiesa sembrano divergenti.

La spaccatura appare evidente frutto di due visioni e due approcci diversi. La prima improntata al realismo di Papa Francesco e del cardinale Pietro Parolin (che stamattina è relatore al convegno), promotori delle basi per l'accordo diplomatico sulle nomine episcopali che ha normalizzato le condizioni della Chiesa patriottica e della Chiesa clandestina. L'altra, invece, orientata a difendere l'autonomia della Santa Sede e la libertà religiosa senza scendere a compromessi con il governo di Pechino.

La agenzia KNA ha fatto sapere che l'episcopato tedesco è consapevole che - nonostante la supremazia economica globale della Repubblica popolare cinese - i cristiani siano «soggetti a una repressione in corso e a una grande pressione da parte del governo». A parlare è stato vescovo Bertram Meier membro della commissione per l'ecumenismo e della commissione per la Chiesa mondiale. Ha così spiegato che le misure adottate dal presidente cinese Xi Jinping per anni hanno avuto lo scopo di sottoporre il paese a un ulteriore processo nazionalista nel quale anche la Chiesa doveva essere affiliata allo stesso modo. «Anche più di prima, tanto che i credenti della chiesa sotterranea sono ora costretti a uscire e passare alla Chiesa ufficialmente riconosciuta».

