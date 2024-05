Il Vaticano fa quadrato sul cardinale canadese accusato di molestie: «Terminata la nostra indagine, non ha molestato nessuno»

Il cardinale canadese Gerald Lacroix che l'anno scorso si era autosospeso per una denuncia di abusi non sarà punito dal Vaticano. «Alla luce dei fatti esaminati dal giudice» incaricato dalla Santa Sede di fare luce su questo caso, è emerso che non vi sia stata alcuna «azione che si configuri come cattiva condotta o abuso da parte del cardinale. Di conseguenza, non è prevista una procedura canonica più approfondita» si legge in un comunicato diffuso stamattina.

Uno dei più stretti collaboratori di Papa Francesco e membro del C9 nel frattempo aveva dovuto fare un passo indietro in attesa delle indagini vaticane che hanno dato esito negativo. «L’8 febbraio 2024 il Santo Padre ha affidato ad André Denis, giudice della Corte Superiore del Québec in pensione, il mandato di fare luce su un’accusa formulata nell’ambito di una azione legale collettiva intentata contro l’arcidiocesi di Québec.

Il rapporto dell’indagine canonica preliminare effettuata dal giudice è stato portato a termine il 6 maggio» informa il Vaticano.

Cardinale di curia condannato da un tribunale francese, deve risarcire una suora licenziata in tronco perchè conservatrice

L'anno scorso il cardinale aveva anche registrato un lungo video per informare i fedeli che non aveva mai abusato di nessuno e non aveva mai avuto comportamenti inappropriati. Lacroix, 67 anni, si era poi autosospeso respingendo con forza tutte le accuse di violenza sessuale. «Per quanto ne so, non ho mai fatto gesti inappropriati nei confronti di nessuno, siano essi minori o adulti. Affronterò ogni passaggio legale con anima pura e coscienza tranquilla» aveve detto l'arcivescovo del Quebec in un videomessaggio pubblicato sul sito dell'arcidiocesi.

Canada, le donne native vengono ancora sterilizzate in modo forzato e si parla di genocidio

I media canadesi avevano riferito che contro Lacroix era stata depositata una denuncia in un tribunale civile. L'uomo avrebbe toccato e molestato una ragazza di 17 anni durante due incontri religiosi tra il 1987 e il 1988. Il nome di Lacroix appariva, nei documenti come parte di una grande causa collettiva, una specie di class action verso la Chiesa cattolica, assieme a decine di altri nomi. L'arcidiocesi così come altre voci cattoliche intervenute per gettare acqua sul fuoco, aveva assicurato che avrebbe collaborati e avrebbe aiutato a indagare sui casi di abuso avvenuti nel passato, studiando anche forme di risarcimento per le vittime.

Lacroix è stato creato cardinale da Francesco nel 2014 ed è lui che lo ha accolto nel viaggio in Canada due anni fa. Nel frattempo un altro cardinale canadese, Marc Ouellet, in odore di papato durante il conclave del 2013, è stato colpito da accuse simili. Anche in questo caso Ouellet smentisce ogni tipo di coinvolgimento in attesa che la magistratura canadese proceda a fare luce.

Abusi, la donna misteriosa esce allo scoperto e racconta le molestie subite dal cardinale Ouellet, il caso in Canada andrà avanti