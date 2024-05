Papa Francesco invia un telegramma a Khamenei per la morte di Raisi, con lui aveva parlato il 6 novembre per Gaza

«Affidiamo le loro anime alla misericordia di Dio pregando per coloro che ne piangono la perdita». Papa Francesco ha inviato un messaggio di condoglianze all'Hayatollah Khamenei, guida suprema della Repubblica islamica iraniana per la morte del presidente Raisi, del ministro degli esteri «e di tutti coloro che hanno perso la vita nell'incidente in elicottero». Come accade in queste circostanze il pontefice ha firmato un telegramma che ha inoltrato alle autorità iraniane attraverso i canali diplomatici. Il testo piuttosto breve e formale è scritto in inglese. Francesco assicura ai familiari delle vittime della sciagura aerea la sua «vicinanza spirituale, così come la sua vicinanza spirituale alla nazione in questo momento difficile».

Iran, elezioni il 28 giugno: Ghalibaf pronto a sostituire Raisi (con l'appoggio dell'esercito): ecco cosa può succedere

A novembre dell'anno scorso, poco dopo il pogrom del 7 ottobre, Papa Francesco aveva parlato per telefono con il presidente iraniano Raisi a proposito della situazione a Gaza.

La telefonata del presidente iraniano era stata confermata in Vaticano anche se sui contenuti non è mai uscita alcuna indiscrezione. In quel periodo il pontefice cercava di fare pressione per l'accesso sugli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza e per sostenere gli sforzi per un cessate il fuoco.

Raisi morto, Israele: per noi non cambia niente. La guerra (non dichiarata) con l'Iran

Secondo quello che pubblicò in quel frangente il sito web della presidenza iraniana, Raisi nella telefonata con il Papa avrebbe condannato la risposta militare di Israele avviata dopo il 7 ottobre, quando l'attacco pianificato di Hamas causò 1.400 israeliani morti e molti altri presi in ostaggio. Pochi giorni prima il Segretario delle Relazioni con gli Stati, monsignor Paul Gallagher aveva avuto una telefonata con il ministro degli Esteri iraniano per sottolineare il bisogno di evitare un allargamento del conflitto in Medio Oriente e di arrivare ad una pace duratura in tutta la regione.

Raisi, chi comanda ora in Iran? Il successore (ad interim) Mokhber e il ruolo di Ali Khamenei