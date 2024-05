Il missionario africanista: «Nell'inferno degli slum di Nairobi dove piove da settimane, catastrofe di cui non si parla in Italia»

«Quello che ho visto la scorsa settimana è un girone infernale di cui nessuno in Italia parla. Una catastrofe immane dovuta al cambiamento climatico. In Kenya - dove l'acqua non piove che di rado - c'è stato una specie di diluvio universale durato settimane e settimane». L'inferno che descrive padre Giulio Albanese, africanista, per decenni missionario in Africa e ora chiamato dal Papa al Vicariato di Roma è localizzato negli slum di Nairobi che ha appena visitato per una missione umanitaria. Si tratta di una sterminata zona ultra popolosa fatta di baracche di lamiera, precarietà igienica, fogne a cielo aperto, malnutrizione. «Sono morte centinaia di persone. In quelle baraccopoli vivono 300 mila bambini, di questi almeno 60 mila sono bambini di strada, senza genitori, piccoli che vagano in gruppi raccogliendo gli scarti nelle discariche immense a Dandora e Mukuru, le più grandi di tutta l'Africa e naturalmente le più velenose e tossiche. Con l'acqua che si è riversata negli ultimi mesi sono acquitrini paludosi dove galleggia di tutto, a volte, in alcuni punti, l'acqua è alta mezzo metro. E' difficilmente immaginabile come si possa vivere senza ammalarsi e morire».

El Niño, cos'è il fenomeno meteo che causa gli eventi estremi in tutto il mondo: oltre 30 morti e 60 dispersi in Brasile, in Kenya 200 vittime

Il problema si è creato non solo a causa dell'acqua piovana ma dai due fiumiciattoli, il Nairobi e il Mathare, generalmente semi asciutti, che sono esondati non riuscendo a canalizzare tutta quella portata idrica. «I liquami sono fuori usciti dalle fogne a cielo aperto e hanno contaminato ovunque.

La gente cerca rifugio come può, a volte sui tetti, altre volte lascia il territorio senza sapere bene dove andare» descrive padre Giulio, aggiungendo che il governo keniota ha impartito l'ordine di evacuazione in 33 contee dove sono presenti bacini idrici artificiali, almeno 200 sono considerati siti a rischio. L'erogazione dell'energia elettrica in alcune zone dell'entroterra è interrotta da giorni. «Quello che sta accadendo al Kenia vale anche per il Burundi, Ruanda, Somalia, Etiopia e Tanzania, tanto che l'Onu parla di 637.000 persone colpite e 234.000 sfollati». Una catastrofe.

Papa Francesco nelle bidonville di Nairobi:«Ogni essere umano è più importante del dio denaro»

In queste ore in Kenya, c’è anche timore per i campi profughi di Dadaab che ospitano più di 380.000 rifugiati somali. Quasi 20 mila di loro sono già stati costretti ad abbandonare le loro tende a causa dell’innalzamento dei livelli dell’acqua. «Una doppia sciagura per loro, già sfollati a causa della guerra». Padre Giulio ha raccolto molti dati dai suoi confratelli comboniani che lavorano in loco. Circa 4.000 persone sono attualmente ospitate in sei scuole, le cui strutture sono state gravemente danneggiate. Le altre sono ospitate da amici o parenti in altre parti. «Molte latrine sono crollate, con il rischio di malattie infettive mortali, veicolate dall’acqua. L'Oms ha dichiarato che nella contea di Tana River, nel Kenya orientale, sono stati già rilevati 44 casi di colera».