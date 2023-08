Papa Francesco, Chiesa sempre più polarizzata in vista del Sinodo, persino lo spin doctor di Papa Francesco è definito "eretico"

Città del Vaticano - Man mano che in Vaticano si avvicina il "Super Sinodo" la cui apertura è prevista per il 4 ottobre, la situazione generale della Chiesa appare sempre più polarizzata. Come non era mai accaduto prima. Per certi versi assomiglia tanto alla sfida dell'O.K. Corral, dal celeberrimo episodio della storia del Far West. Conservatori contro riformisti. Un esempio tra tutti, piuttosto clamoroso e inedito, riguarda uno dei più stretti consiglieri di Papa Francesco, da anni lo Spin Doctor di Santa Marta. L'illustre gesuita Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica è stato accusato di essere “eretico” e “blasfemo” per un articolo teologico pubblicato in cui commentava un passo del Vangelo.

Una situazione tanto esasperata non si era mai vista, nemmeno nell'ultimo periodo dei regni di Benedetto XVI e di Giovanni Paolo II quando le reazioni critiche non mancavano e sottotraccia già si misuravano fronti contrapposti.

A criticare Spadaro tanto pesantemente sono stati diversi circoli e blog cattolici di segno opposto, difensori delle regole, del Catechismo, dell'ortodossia e contrari alle aperture in atto nella Chiesa per una maggiore democratizzazione, una revisione sul ruolo delle donne, le aperture al mondo Lgbt, le benedizioni alle coppie gay e così via. Tutte tematiche al centro di forti pressioni da parte di interi episcopati (soprattutto in Germania) e di una parte di vescovi che si battono per ottenere riforme in tal senso. Naturalmente a fare da contrappeso c'è una fazione, altrettanto corazzata e numerosa, decisa a non fare passare niente al prossimo Sinodo sulla Sinodalità convocato da Papa Francesco per il mese prossimo.

Padre Spadaro è finito nel tritacarne dopo avere offerto un ritratto di Nostro Signore certamente libero da schemi. Lo ha sostanziamene dipinto come un essere umano imperfetto che ha bisogno di conversione perchè troppo rigido. Riflettendo sull'episodio di una donna cananea ha concluso che Gesù è stato guarito e liberato «dalla rigidità degli elementi teologici, politici e culturali dominanti nel suo tempo». La storia, dal Vangelo di Matteo (15:21-28), riguarda una donna che implorava Gesù di guarire sua figlia posseduta da un demone.

Gesù inizialmente si rifiuta di aiutarla, dicendo che è stato mandato solo per aiutare le pecore perdute, tuttavia davanti alle insistenze guarisce la figlia. Il sito italiano MessainLatino, raccogliendo le perplessità del mondo ortodosso e tradizionalista della Chiesa, ha sintetizzato le posizioni, elencando le presunte blasfemie teologiche di Spadaro che ha dipinto Cristo come uno insofferente alla sofferenza, irritabile e insensibile, spietato teologicamente, duro, beffardo e irrispettoso nei confronti della povera madre, accecato dal nazionalismo e dal rigorismo teologico, rigido, confuso e bisognoso di conversione.

Il diretto interessato finora non ha replicato mentre si avvicina sempre più minacciosoa la data del 4 ottobre, quando inizieranno in Vaticano i lavori sinodali che si prevedono non proprio facili da gestire. Un'altra grana per Papa Francesco.