Vaticano, il caso Rupnik è una bomba a orologeria: a Lourdes ci sono vittime di violenza offese per i mosaici del prete abusatore

Mentre a Lourdes, nel grande santuario mariano francese, il mese prossimo verrà presa la decisione definitiva se smantellare o meno i grandi mosaici a sfondo religioso realizzati dal controverso artista padre Marko Rupnik, in Vaticano la questione nemmeno si pone e si continuano ad utilizzare le le opere dei mosaicista accusato di aver abusato diverse donne persino per illustrare strumenti di catechismo. Eppure da tempo il caso Rupnik è diventato un macigno, uno dei casi più imbarazzanti di tutto il pontificato. Altro che Metoo.

L'ex gesuita e presunto abusatore seriale di donne religiose dopo lunghe battaglie interne l'anno scorso è stato cacciato dall'Ordine dei Gesuiti. Era persino già stato scomunicato dal Dicastero della Fede per il crimine gravissimo di assoluzione del complice anche se poi Rupnik era stato misteriosamente reintegrato. Potendo contare su diverse amicizie altolocate l'uomo di nazionalità slovena ha certamente goduto per anni di una sorta di trattamento di favore. Il Vaticano in questi anni ha fatto scendere sul suo caso una sorta di cortina fumogena caratterizzata e la trasparenza su questo caso è sempre stata prossima allo zero. Il nuovo processo in Vaticano deciso a settembre dal Papa verrà celebrato non più dal Dicastero della Fede ma dal Dicastero dei Religiosi e Rupnik - denunciato da varie donne per abusi sessuali e psicologici - dovrà rispondere di diversi reati. Un recente documento firmato dal cardinale argentino, Victor Fernandez ha, stabilito definitivamente che il tribunale interno dell'ex Sant'Uffizio è destinato a valutare solo i casi di minori abusati e di persone mentalmente fragili, tutti gli altri casi, compreso gli abusi femminili, passano per competenza ai vari dicasteri, in questo caso quello dei Religiosi anche se noriamente, questo ministero curiale che si occupa degli ordini religiosi, non ha mai brillato per limpidezza.

In curia è definito una specie di "porto delle nebbie", alquanto opaco nel condurre processi e dove niente viene reso pubblico.

Il caso Rupnik però, nonostante il pantano curiale, resta talmente grave e abnorme da avere assunto una valenza mondiale. Difficilmente potrà essere dimenticato. Inoltre i suoi mosaici ornano le maggiori basiliche del mondo e ormai troppi fedeli, soprattutto donne, si chiedono se sia giusto mantenere delle raffigurazioni sacre sull'amore divino fatte da un presunto abusatore seriale.

Nel frattempo il vescovo di Lourdes ha confermato di aver ricevuto lettere di cattolici disorientati, provenienti da ogni parte del mondo. Monsignor Jean-Marc Micas ha raccontato alla agenzia cattolica CNA di avere avuto conversazioni scioccanti con donne volontarie al santuario, in particolare una signora inglese che ha servito a Lourdes per anni, aiutando i malati in cerca di guarigione. La signora ha detto al vescovo: «Qui a Lourdes quando ero volontaria ho incontrato molte, molte donne che venivano per chiedere una guarigione speciale dopo un abuso subito. Andavano dall'Immacolata Concezione per essere guarite nel profondo, per trovare consolazione. Per me ora, ma anche per loro, le braccia che vediamo nei mosaici non sono le braccia dell'Immacolata Concezione. Sono le braccia di padre Rupnik”.

La decisione di smantellare i mosaici (peraltro costati parecchio al santuario) verrà presad a una commissione. Il vescovo ha spiegato di avere sentito specialisti di arte sacra ed esperti di tutta la Francia. «E poi abbiamo ricevuto lettere, lettere, un mucchio di lettere - persone molto arrabbiate perché i mosaici sono ancora lì e altre persone che erano molto arrabbiate per l'idea che potessimo rimuoverli». I mosaici Rupnik sono stati aggiunti a Lourdes nel 2008, raffigurano i misteri luminosi del rosario con le Nozze di Canaa al centro.

Lo stesso dilemma dovrebbe riguardare altri santuari e chiese in Europa e Nord America. I lavori di Rupnik si trovano anche a Fatima, in Vaticano, nel santuario di Giovanni Paolo II a Washington, D.C., a San Giovanni Rotondo nel mausoleo di Padre Pio. Per Lourdes, però, il problema è sentito più acutamente poiché il santuario mariano francese è conosciuto in tutto il mondo come luogo di guarigione e consolazione, e in questo ruolo unico dovrebbe essere un sito privilegiato per le vittime di abusi che cercano conforto. I vescovi francesi lo hanno sottolineato radunandosi a Lourdes per pregare e digiunare per le vittime.