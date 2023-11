Il Papa prega per Indi Gregory e pensa a tutti i bambini: «Rischiano la vita per la malattia o la guerra»

Il filo di speranza si è spezzato e Papa Francesco «si stringe alla famiglia della piccola Indi Gregory, al papà e alla mamma, prega per loro e per lei, e rivolge il suo pensiero a tutti i bambini che in queste stesse ore in tutto il mondo vivono nel dolore o rischiano la vita a causa della malattia e della guerra». Il Vaticano commenta così la battaglia che è stata persa e che avrebbe potuto permettere a questa neonata affetta da una malattia inguaribile di morire all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, secondo il desiderio espresso dai genitori, dove avrebbe ricevuto altre cure sebbene il suo destino fosse segnato da una patologia senza scampo.

Indi Gregory trasferita in un hospice, in corso le procedure per il distacco dei supporti vitali

Lunedì scorso la bambina aveva ricevuto la cittadinanza italiana, quando il Consiglio dei ministri si era riunito d’urgenza nel primo pomeriggio per approvarne la concessione.

L’Ospedale Bambino Gesù si era offerto di accogliere la piccola, ma Londra non ha preso in considerazione l'ipotesi considerandola inutile per lo stato delle cose. Anche il console italiano a Manchester, nella sua funzione di giudice tutelare, ha emesso su richiesta della famiglia "un provvedimento di urgenza, dichiarando la competenza del giudice italiano e autorizzando l'adozione del piano terapeutico proposto dall'ospedale Bambin Gesù di Roma e il trasferimento della minore a Roma".