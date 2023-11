Indi Gregory, Pillon: «Oggi alle 11 il distacco dei supporti vitali». La bimba inglese sarà trasferita in un hospice

Respinto l'appello dei genitori della piccola Indi Gregory per impedire il distacco delle macchine che la tengono in vita. Già oggi il distacco dei supporti vitali. Il giudice Jackson ha definito l'intervento italiano «non nello spirito della Convenzione dell'Aia» e ha inoltre affermato che i tribunali inglesi sono nella posizione migliore per valutare «l'interesse superiore» della bambina e che quindi non è necessario l'intervento di un tribunale italiano.

Ultimo appello della premier Meloni al governo di Londra affinché ribalti la decisione dei magistrati. I legali dei genitori valutano altri percorsi per opporsi alla decisione.