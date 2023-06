Vaticano, nuovo Sos per il destino di 120 mila cristiani armeni, il vescovo Minassian parla di crisi umanitaria grave

Il destino di 120 mila armeni cristiani bloccati in Nagorno Karabakh da dicembre continua ad essere al centro di appelli drammatici da parte della Chiesa. Hanno fatto sentire la voce cardinali, vescovi, intellettuali e Papa Francesco. L'ultimo in ordine temporale a raccontare quello che sta succedendo nella regione contesa tra azeri e armeni - e di fatto bloccata per la crisi del Corridoio di Lachin (l'unica via di accesso che porta al Nagorno) - è stato il Patriarca di Cilicia degli Armeni Cattolici, Raphael Bedros XXI Minassian. Durante una celebrazione ha affrontato l'argomento parlando del destino degli armeni e della necessità di diffondere il messaggio di fratellanza di cui il mondo ha bisogno.

«In quel lembo di terra abitato da sempre da armeni che si trova circondato da territorio azero da più di 190 giorni ci sono 120 mila persone isolate dal mondo, dopo che le autorità dell’Azerbaigian hanno deciso di bloccare l’unica strada che collega la regione all’Armenia e al resto del mondo. 120 mila persone, tra cui vecchi, donne e bambini, a cui viene negata la dignità di vivere».

Il corridoio di Lachin è l'unica via di accesso che permette a persone e beni di transitare. Le autorità azere lo hanno di fatto bloccato per stringere in una sorta di assedio la comunità cristiana, la cui esistenza è messa in discussione dopo la guerra persa dall'Armenia due anni fa. A questo si aggiunge la progressiva scomparsa dei simboli cristiani. L'ultimo monumento a farne le spese è la storica chiesa armena della Resurrezione, nel distretto di Lachin che, secondo i media locali, è ormai stata trasformata in moschea nonostante le proteste e le condanne delle autorità religiose cristiane. «Si tratta di un esproprio storico, si tratta della distruzione della nostra identità culturale, si tratta di una falsificazione» hanno affermato.

In questi giorni il primo ministro armeno Nikol Pashynian ha ricevuto una delegazione di eurodeputati. A loro ha sottolineato che «la crisi umanitaria in Nagorno-Karabakh si sta aggravando a causa del blocco illegale del Corridoio Lachin, con una riduzione netta delle forniture alimentari, bloccate da diversi giorni». La crisi di Lachin è stata al centro di un voto da parte dell'assemblea parlamentare del Consigilo d'Europa la scorsa settimana. La risoluzione è stata bocciata per il voto contrario dei deputati turchi e azeri, di un deputato italiano (della Lega) e l'astensione di due deputati di Forza Italia, tra cui Elisabetta Gardini.

