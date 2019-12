Cancellate le messe della notte di Natale in Iraq, pericolo di attentati per i cristiani

Città del Vaticano - Dolore e sconcerto per la cancellazione di tutte le messe della notte di Natale nella capitale irachena, Baghdad. Troppo pericoloso. A denunciarlo è il Patriarca dei Caldei, il cardinale Raphael Sako attraverso Vatican News. Il motivo di questa drastica scelta è per evitare possibili attentati.

«Noi abbiamo paura» confessa il cardinale che non nasconde le difficoltà e i pericoli quotidiani in una regione dove regna il disordine, anche per via delle manifestazioni anti-governative che si stanno svolgendo in tutto il Paese.

«In molti ci hanno sconsigliato di evitare le celebrazioni notturne e di spostarle nella giornata. Cosa che abbiamo deciso di fare per scongiurare possibili attacchi». Il Patriarca ha però assicurato che «verranno celebrate le messe del 25 dicembre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA