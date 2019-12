Papa Francesco compie 83 anni: triplice festa e boom di regali da tutto il mondo

Città del Vaticano – Mail, cartoline, lettere che arrivano dall'altra parte dell'oceano, disegni di bambini e altri piccoli doni che tanti fedeli sconosciuti hanno lasciato all'ufficio apposito che c'è in uno degli ingressi del Vaticano. Naturalmente domani non mancherà la torta del pasticciere di Santa Marta. Tutti a festeggiare Papa Francesco che domani compie 83 anni. Quest'anno una triplice festa, considerando che domenica scorsa ha festeggiato il suo 50esimo anniversario di sacerdozio. Un momento importante che è stato ricordato in tutte le chiese di Roma e del mondo.

Papa Francesco e la parola (in romanesco) che non ti aspetti

Per il compleanno del Papa esce un film sulla storia dei Bergoglio e la loro emigrazione in Argentina



Stamattina un ragazzino dell'Azione Cattolica gli ha elencato i motivi per fare festa. Tanto per cominciare, ha detto, «per il Natale di Gesù ormai vicino... ti auguriamo che possa portare nel tuo cuore tanta pace; quella che tu non ti stanchi mai di chiedere per gli altri popoli». E poi per gli «auguri per l’anniversario della tua ordinazione... sei diventato prete cinquant’anni fa: che bello! Ti auguriamo di continuare a vivere custodito dall’amore di Gesù e di Maria, sua e nostra madre». E infine «auguri per il tuo compleanno: sappiamo che non dovremmo farteli in anticipo, però te lo diciamo con tutto il cuore».

Mario Jorge Bergoglio è nato il 17 dicembre di 83 anni fa, da una famiglia argentina di origine piemontese. Proprio in questi giorni, in suo onore, esce nelle sale cinematografiche italiane un docu-film dedicato al Papa.

Il film ricco di immagini di repertorio dell'Istituto Luce racconta la storia della famiglia Bergoglio che, come tante altre famiglie, in quel periodo, lasciò l'Italia per farsi migrante alla ricerca di un futuro migliore. L'autrice e sua biografa, Tiziana Lupi, ha raccolto impressioni e storie in Argentina da chi ha conosciuto Francesco da ragazzo, fino a tracciarne un ritratto sensibile e attento, in grado di fare capire allo spettatore perchè al centro della sua predicazione ci sia sempre il tema delle migrazioni.

Francesco stamattina ha celebrato la terza età con un monito: «Gli anziani siano sognatori, sogni però carichi di memoria, non vuoti, vani, come quelli di certe pubblicità; i sogni degli anziani sono impregnati di memoria, e quindi fondamentali per il cammino dei giovani». L'occasione per parlare di questo argomento è stata l'udienza all'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani.

«Le persone anziane, sul piano sociale, non vanno considerate come un peso, ma per quello che sono veramente, cioè una risorsa e una ricchezza. Sono la memoria di un popolo. Lo dimostra il loro apporto alle attività di volontariato, occasioni preziose per vivere la dimensione della gratuità. Gli anziani in buone condizioni di salute possono offrire qualche ora del loro tempo per occuparsi di persone che hanno bisogno, arricchendo così anche sé stessi.

Francesco a 83 anni guarda avanti con fiducia e programma altri traguardi. Il sito para-vaticano Il Sismografo ha tracciato una mappa dei possibili viaggi internazionali di Papa Francesco. Nulla di ufficiale, per ora è solo un elenco di mete possibili e sulle quali ci sono stati contatti. Fra questi Paesi spicca il il Montenegro, Cipro ma anche l'Iraq e il Sud Sudan . A quest'ultimo Paese, Francesco dovrebbe andare insieme al Primate anglicano, Arcivescovo Justin Welby. Nei due Paesi e in Vaticano si lavora da tempo nella preparazione di una Visita del Santo Padre ma non è stata presa nessuna decisione definitiva poiché tutto dipende dalle condizioni interne e dalla risoluzione di conflitti decennali. Tra le mete possibili anche l'Ungheria dove si terrà il Congresso Eucaristico Internazionale (10 - 12 settembre), l'Indonesia ,Timor Orientale e Papua Nuova-Guinea

