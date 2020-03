Alla Radio Vaticana l'Inno di Mameli, aderisce al flash mob di tutte le radio d'Italia domani alle 11

Città del Vaticano - Chi l'avrebbe detto che un giorno la Radio Vaticana avrebbe trasmesso integrale Fratelli d'Italia, l'inno italiano. Domani l’emittente del Papa si unisce al flash mob radiofonico

delle 11.00 che coinvolgerà tutte le radio nazionali e locali del paese per diffondere l'inno di Mameli, incoraggiare la nazione a tenere duro, i medici e i sanitari e tutti coloro che stanno lavorando in prima linea per fare fonte a questa emergenza senza precedenti. Ma i toni patriottici della Radio Vaticana non si fermeranno e in scaletta sono programmati altri tre brani dal cuore tricolore: Viva l'Italia di Francesco De Gretori, Italiano di Toto Cotutno e Sabato italiano, di Sergio Caputo. Naturalmente, in apertura, non mancherà l'inno Vaticano composto da Charles Gounot nel 1857.

© RIPRODUZIONE RISERVATA