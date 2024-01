Vaticano, morto il cardinale Sebastiani: fu condannato per aver diffamato il magistrato che indagava su Radio Vaticana

Si è spento a 92 anni l'ex prefetto dell'Apsa, il cardinale Sergio Sebastiani. Proveniente dalla carriera diplomatica questo porporato di origine margigiana fu condannato nel 2013 per diffamazione per avere accusato un magistrato italiano che aveva aperto un procedimento sui danni alla salute causati dalle onde elettromagnetiche delle maxi antenne della Radio Vaticana a Santa Maria di Galeria.

Radio Vaticana compie 90 anni, trasmette tramite web, satellite e ancora in onde herziane da Ponte Galeria

In una intervista del 2007 Sebastiani diffamò l'ex procuratore di Civitavecchia.

Per questo venne condannato a sei mesi di reclusione e al pagamento di un risarcimento di 25 mila euro. La decisione venne presa dal tribunale di Perugia. Il cardinale parlando con un quotidiano, sei anni prima affermò che quello dell'inquinamento elettromagnetico era un «falso problema per di più portato avanti da un pretore di assalto che si chiama Gianfranco Amendola per denigrare la Radio Vaticana». Il pm, che per competenza territoriale si era occupato della dibattuta vicenda, aveva chiesto per il cardinale la condanna a 8 mesi di reclusione mentre la parte civile aveva sollecitato un risarcimento di 300 mila euro per danni morali e materiali e una provvisionale di almeno 50mila euro.

Francia, iPhone 12 ritirato dal mercato: «Livello di radiazioni assorbite dal corpo umano supera i limiti»

Nella motivazione della sentenza il giudice monocratico umbro scriveva che «sostenere, in termini netti, la falsità del problema relativo all'emissione» da parte di Radio Vaticana delle onde elettromagnetiche poneva l'affermazione stessa oltre i limiti della valutazione, facendola scadere «nella manipolazione della realtà strumentalmente tesa a denigrare l'operato del soggetto che di quella stessa vicenda giudiziaria si occupava». Per il magistrato si trattava effettivamente di un problema reale dimostrato dalle tante denunce presentate dai cittadini delle zone interessate dalle emissioni, dalla risonanza anche mediatica avuta dal caso, oltre che dal fatto stesso «che - scriveva - si siano svolti numerosi processi: circostanze che consentono di affermare con certezza che l'esistenza del problema 'emissione elettromagnetiche».

Inquinamento e tumori: la prevenzione in scena al convegno AIL