Ratzinger, Papa Francesco: «Grande maestro, aiuti a scoprire la gioia della fede». Oggi ultimo giorno di omaggio, domani il funerale

Aggiornamenti in evidenza

È cominciato alle 7 il terzo e ultimo giorno di omaggio a Benedetto XVI a San Pietro. Le code sono soprattutto ai controlli dei metal detector poi all'interno della piazza e fino all'ingresso della basilica i fedeli scorrono. Il flusso aumenterà nel corso della giornata considerato che sarà per i pellegrini l'ultima opportunità di rendere omaggio al Papa emerito, prima dei funerali di domani.



Ratzinger, fervono in piazza San Pietro i preparativi per i funerali

Sono state circa 70 mila le persone che hanno reso omaggio al papa Emerito Benedetto XVI nella seconda giornata di camera ardente nella Basilica di San Pietro. Con i 65 mila fedeli registrati ieri, sono in totale 135 mila i pellegrini che in due giorni hanno deciso di omaggiare Joseph Ratzinger. Sarà possibile rendere un ultimo omaggio al papa dimissionario oggi fino alle 19 e domani dalle 7 alle 19, mentre giovedì è in programma il funerale in piazza San Pietro. A celebrarlo sarà Papa Francesco.





Il papa emerito Benedetto XVI sarà sepolto subito dopo la cerimonia funebre e all'interno della bara avrà le monete e le medaglie coniate durante il suo Pontificato e i pallii, ovvero i paramenti liturgici avuti durante la sua carriera ecclesiastica. Lo ha reso noto il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, durante un briefing con i giornalisti internazionali in vista delle esequie del papa Emerito. «Inoltre - ha aggiunto - nella bara sarà inserito anche il rogito, un testo scritto che descrive il Pontificato che viene messo in un cilindro di metallo» all'interno del feretro. La bara che ospiterà le spoglie del papa Emerito sarà triplice, con un primo rivestimento in cipresso, uno in zinco e l'ultimo in legno, probabilmente rovere.