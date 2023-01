Papa Ratzinger, fila di fedeli per il secondo giorno di omaggio alla salma. Giovedì i funerali

Centinaia di fedeli sono in fila già da questa mattina all'esterno della Basilica di San Pietro per il secondo giorno di esposizione della salma del papa emerito Joseph Ratzinger. I pellegrini stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI raggiungendo l'interno della basilica attraverso i vari varchi presidiati dalle forze dell'ordine. Sarà possibile rendere un ultimo omaggio al papa dimissionario oggi fino alle 19 e domani dalle 7 alle 19, mentre giovedì è in programma il funerale in piazza San Pietro. A celebrarlo sarà Papa Francesco.