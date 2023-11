Papa Francesco all'Angelus: «Liberate gli ostaggi, fate tacere le armi, il conflitto potrebbe allargarsi»

«Per amore di Dio fermatevi». Papa Francesco chiede che tacciano le armi a Gaza. All'Angelus fa sapere al mondo di temere per l'allargamento del conflitto e fa appello alla comunità internazionale a rafforzare la rete diplomatica per trovare una soluzione che permetta a due popoli e due stati di vivere assieme. Al termine chiede la liberazione degli ostaggi che sono stati rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso, durante il pogrom costato al vita a 1400 persone. «Tra di loro ci sono anche dei bambini. Che possano tornare alle loro famiglie».

Fa anche riferimento al quadro umanitario disastroso per i continui bombardamenti. Non tutti i civili che abitavano a Gaza sono, infatti, riusciti a sfollare e trasferirsi a Sud della Striscia. «La situazione umanitaria è grave» ha ripetuto Francesco, poi proposito di bambini ha rivolto il pensiero a tutti i piccoli coinvolti nelle guerre, in tutto il mondo. Compresa quella in Ucraina. «Così si sta uccidendo il futuro dei bambini. Preghiamo perchè si abbia la forza di dire basta».