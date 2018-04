di Riccado Gasperini

PERUGIA - La Sir Safety Conad Perugia ha conquistato il pass per la finale scudetto del campionato di SuperLega. Nel quinto e decisivo atto della sfida semifinale playoff con la Diatec Trentino i bianconeri di Lorenzo Bernardi hanno vinto con un netto (ma combattuto, soprattutto nel terzo infinito set) 3 a 0 (parziali 25-12, 25-20, 30-28), lasciandosi alle spalle la prestazione no di gara 4 a Trento, che aveva portato la serie sul 2-2. Al PalaEvangelisti, davanti a 4mila spettatori, i Block Devils hanno condotto dall’inizio alla fine la partita. E’ il terzo accesso alla finale scudetto per Perugia: i precedenti sono nella stagione 2013-2014 con la Lube, serie persa 3-1, e nella stagione 2015-2016 quando Modena vinse tre gare. L’avversario questa volta sarà ancora la Lube Civitanova, che domenica alle 18 sarà a Perugia per la prima sfida della serie che premierà chi vincerà tre sfide su cinque. Perugia in questa stagione ha già vinto Supercoppa e Coppa Italia oltre ad aver conquistato il pass per la Final Four di Champions League che si giocherà a Kazan a maggio. Di «stagione straordinaria» ha parlato a fine partita lo zar Ivan Zaytsev. «Volevamo riscattare le sconfitte a Trento che ci avevano dato fastidio». Sulla Lube ha parlato l'opposto Atanasijevic: «Ci aspetta una serie ancora più dura di questa».



Perugia: Shaw, Russell 7, Zaytsev 15, Berger, Atanasijevic 11, De Cecco 2, Anzani 7, Podrascanin 7, Colaci (L). N.E.: Ricci, Della Lunga, Siirila, Andric, Cesarini (L). All.: Bernardi.

Trento: Kovacevic 9, Hoag 4, Kozamernik 3, Vettori 5, Giannelli 5, Lanza 9, Zingel 3, Teppan 4, Carbonera 6, De Pandis (L). N.E.: Cavuto, Boninfante, Partenio, Chiappa (L). All.: Lorenzetti.

Giovedì 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:25



