PERUGIA La Sir Safety Conad Perugia ha perso al tie break gara 2 della semifinale playoff scudetto sul campo della Diatec Trentino. Nella partita disputata il giorno di Pasqua i Block Devils sono stati battuti 3-2 (parziali 26-24, 13-25, 19-25, 25-23, 15-10) da Trento, che ha così pareggiato i conti dopo la sconfitta (3-1) nel primo turno della serie che porta verso la finale per la conquista dello scudetto.

Con una vittoria per parte, è certo che si arriverà almeno al quarto confronto nella serie, dove stacca il pass chi vince tre partite su cinque. Gara 3 della semifinale playoff scudetto si giocherà sotto i riflettori del PalaEvangelisti sabato 7 aprile alle ore 18, con diretta su Rai Sport. Gara 4 nella tana di Trento domenica 15 aprile alle ore 18. Eventuale gara 5 (Perugia-Trento) il 18 aprile alle 20,30.



Trento: Kovacevic 19, Hoag 4, Kozamernik 5, Vettori 20, Giannelli 2, Lanza 12, Zingel 2, Eder 5, De Oandis (L). N.E. Cavuto, Teppan, Boninfante, Partenio, Chiappa (L). All.: Angelo Lorenzetti.

Perugia: Shaw, Russell 14, Zaytsev 10, Della Lunga, Berger 3, Atanasijevic 18, De Cecco 1, Anzani 13, Podrascanin 10, Colaci (L). N.E.: Ricci, Siirila, Andric, Cesarini (L). All.: Lorenzo Bernardi.

Domenica 1 Aprile 2018



