di Riccardo Gasperini

PERUGIA - Una partita di alti e bassi, di sorpassi e controsorpassi, grandi difese e battute ma anche qualche errore di troppo e black out che hanno condizionato il risultato dei parziali. C’è stato di tutto nella terza sfida della serie semifinale dei playoff scudetto fra la Sir Safety Conad Perugia (che ha potuto schierare capitan De Cecco dall’inizio) e la Diatec Trentino.

Al fotofinish, in cinque set (3-2 il risultato finale, parziali 25-27, 25-13, 21-25, 25-17, 15-13), davanti a 4mila spettatori, l’ha spuntata la formazione di Lorenzo Bernardi, che mette la freccia e allunga 2-1 nel confronto dove passa chi ne vince tre su cinque. Gara 4, alla Blm Group Arena di Trento, si giocherà domenica 15 aprile. Un appuntamento che per la Sir, in caso di vittoria, potrebbe significare pass per la finale scudetto dove ci sarà una fra Modena e Civitanova.

«Ora abbiamo tutto nelle nostre mani», ha detto il centrale Marko Podrascanin alla fine «di una vera partita da playoff», quella vinta al tie berak dalla sua Sir.

Ha parlato anche capitan De Ceco, che ha stretto i denti per esserci (è stato coinvolto in un tamponamento giovedì): «Queste sono gare dei playoff, dovevamo vincere assolutamente. Alimentano lo spirito anche se si soffre parecchio. Di certo potevamo giocare molto meglio, ma siamo contenti e dobbiamo continuare».



Perugia: Ricci, Shaw, Russell 11, Zaytsev 15, Della Lunga, Berger 1, Colaci (L), Atanasijevic 23, De Cecco 4, Podrascanin 12. N.E.: Andric, Siirila, Cesarini (L). All.: Bernardi.

Trento: Kovacevic 17, Hoag 1, Kozamernik 8, Vettori, Giannelli 4, Lanza 19, Zingel, Teppan 16, Partenio, Carbonera 4, De Pandis (L). N.E.: Cavuto, Chiappa (L), Boninfante. All.: Lorenzetti.



Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:06



