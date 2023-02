Martedì 14 Febbraio 2023, 00:13 - Ultimo aggiornamento: 00:50

Se in questi giorni, per le vie del centro storico di Orvieto, vi capitasse di incontrare un gruppo di persone che sembrano turisti, con il cellulare in mano intenti a fotografare, fare video, selfie, e dirette social dagli angoli più belli, e pure da quelli meno conosciuti della città, niente paura, sono gli instagrammer che stanno raccontando al mondo social la quarta edizione di “Innamorati di Orvieto”.

A guidarli c'è Matteo Acitelli, trentenne instagrammer da 200 mila insta-followers, imprenditore e giornalista, fondatore della community @IgersRoma. Consulente digitale per imprenditori, politici e celebrity, Acitelli lavora con brand e multinazionali, curando campagne di influencer e digital marketing. Forbes nel 2022 lo ha inserito nella lista degli under 30 che cambieranno il futuro. A passeggio per le vie di Orvieto, Acitelli e gli altri instagrammer invitati dal comune a seguire l'evento che la città dedica all'amore e agli innamorati, in questi giorni stanno diffondendo on line la città; tecnologia alla mano, moltiplicano via social a milioni di occhi nel mondo, quello che i loro occhi stanno vedendo, monumenti, arte, musica, amore e non solo.

Acitelli, come vi state trovando a Orvieto e cosa state facendo?

«Innanzi tutto vorrei ringraziare l’amministrazione comunale di Orvieto e lo staff dell’area comunicazione per averci invitato a scoprire la città e le iniziative in programma ad Orvieto per questo San Valentino. È stato un onore poter collaborare all’organizzazione di questo gruppo di content creator per promuovere sui social la città. Durante la visita abbiamo avuto modo di “catturare” diversi scorci e luoghi iconici della città. Muniti di macchine fotografiche, droni e smartphone abbiamo prodotto in un pomeriggio tantissimi contenuti che già queste ore stiamo caricando online tra Instagram stories, reel e post, ognuno dal proprio punto di vista, per raccontare la città e l’iniziativa per San Valentino nel Pozzo di San Patrizio. Vi consigliamo tenere sott’occhio l’hashtag #InnamoratidiOrvieto per vedere tutti gli scatti che usciranno nei prossimi giorni, comprese le riprese con il drone che abbiamo fatto volare sopra il Duomo di Orvieto».

Quanto conta oggi per una città, per una comunità, essere sui social e saperli usare?

«I social network come Instagram e TikTok rappresentano oggi degli ottimi mezzi di comunicazione a vantaggio dei comuni e più in generale delle attività ricettive per attrarre turisti. Una buona strategia di marketing con un piano editoriale e delle campagne di influencer marketing strutturate come quella che abbiamo ideato insieme al comune di Orvieto sono ottimi strumenti di marketing territoriale. Oggi la pianificazione dei viaggi, soprattutto da parte dei più giovani, è cambiata: le vecchie brochure e riviste di viaggio sono state sostituite dai contenuti prodotti da influencer e content creator sui social».

Come è cominciata la sua vita da instagrammer? Di cosa si occupa?

«Per quanto riguarda la “vita da instagrammer” io personalmente ho iniziato per gioco, attratto da Instagram a fine 2010, pochi mesi dopo che l’app è uscita su iPhone. Sono stato tra i primi utenti italiani ad utilizzare la piattaforma, questo mi ha dato un grosso vantaggio, condividendo i miei viaggi fin dai primi momenti di vita dell’applicazione ho avuto l’opportunità di fare tante belle esperienze e crescere insieme a Instagram. Già dal 2013/2014 ho iniziato a lavorare con enti del turismo e multinazionali, viaggiando in giro per il mondo e partecipando ad eventi esclusivi con altri travel blogger e giornalisti».