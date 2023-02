Domenica 12 Febbraio 2023, 00:32

La magica atmosfera de “La luna del Pozzo” ha dato il via, sabato 11 febbraio, alla quarta edizione di "Innamorati di Orvieto", l'evento che la città del Duomo dedica all'amore e agli innamorati nei giorni del loro santo patrono, San Valentino. E mentre le 72 finestre che si affacciano all'interno del Pozzo di San Patrizio ieri sera hanno ospitato gli innamorati pronti a darsi un bacio sotto la luce della luna calata nel pozzo e nel profondo del capolavoro del Sangallo, accompagnati dalle rime dell’attore Gianluca Foresi, dalla musica degli artisti della Scuola comunale di musica “A. Casasole” e da una degustazione del vino Orvieto Doc, in città erano già arrivati, cellulare alla mano, gli instagrammer della community di @IgersRoma.

Dieci tra i migliori “postatori” della community sono infatti arrivati a Orvieto nel pomeriggio, capitanati dal loro fondatore, Matteo Acitelli, giornalista e content creator inserito da Forbes tra gli under 30 più influenti d'Italia, un instagrammer di successo il cui Insta-account conta circa 200mila followers. E' così che gli scorci più romantici, i vicoli, le piazze, i portoni e le scalinate e con loro i monumenti più famosi della città sono finiti, e finiranno in rete grazie ai post degli instagrammer e dei content creator professionisti invitati a vivere “Innamorati di Orvieto”.

Un piccolo esercito di “postatori” che con il loro milione di followers globali moltiplicheranno per un milione il racconto dell'evento, foto e video che andranno in rete a promuovere la città nei confronti del vasto pubblico dei social. Il social tour a Orvieto – che dal comune fanno sapere sarà riproposto anche in altri periodi durante l’anno – ha toccato alcuni degli scorci più suggestivi e iconici della città per concludersi poi al Pozzo di San Patrizio. Oggi infine saranno i balconi che si affacciano sulle principali vie del centro storico, da via del Duomo a corso Cavour fino a piazza della Repubblica, a diventare spettacolari e inediti palchi per i musicisti orvietani e le loro band. Musica e amore, e ancora foto e video che gli esperti instagrammer, e non solo loro, posteranno in rete per raccontare Orvieto con la magica atmosfera stavolta delle serenate.

Da ieri taglio del nastro anche per il photo-contest di cui Matteo Acitelli guiderà la giuria. A tutti i partecipanti, a tutti gli innamorati, viene infatti chiesto di condividere su Instagram le foto della loro visita a Orvieto con l'hashtag #innamoratidiorvieto. La giuria selezionerà poi i migliori 5 scatti che saranno pubblicati sul profilo Instragram @liveorvieto; qui gli utenti saranno chiamati a votare la foto più bella e significativa che vincerà l’esperienza autentica di Orvieto. Per votare sarà sufficiente commentare il post scrivendo il numero della foto preferita. Per pubblicare le foto con l'hashtag #innamoratidiOrvieto ci sarà tempo fino a sabato 18 febbraio, lunedì 20 saranno infine annunciate le 5 foto selezionate che si potranno votare fino a venerdì 24 febbraio.