San Valentino fu martirizzato o ucciso? Si intitola "San Valentino, Il profilo e l'immagine", a cura di Giuseppe Cassio ed Edoardo D'Angelo, con la partecipazione dello storico Paolo Cicchini (promosso dal Gruppo Tacconi-Ottelio con il patrocinio del Comune di Terni e della Diocesi di Terni-Narni-Amelia) ed è il libro che rivoluziona la figura di San Valentino. Una ricerca storica, basata sullo studio di testi medievali, riscrive la figura del vescovo di Terni e indaga sulla sua morte, arrivando a definirla «un omicidio di Stato».

Chi ha ucciso San Valentino? L'indagine

Niente martirio, dunque, ma un omicidio vero e proprio. Paolo Cicchini, storico dell'arte che ha collaborato alla stesura del libro con un intervento, racconta i risultati della ricerca. «Fino ad ora si è ritenuto che il martirio di San Valentino fosse avvenuto nel 270 dopo Cristo. Nella ricerca fatta con Cassio e D'Angelo ci siamo resi conto di una consapevolezza nuova: la morte del Santo è da spostare più avanti, tra il 346 e il 347 dopo Cristo. Siamo arrivati a questo risultato attraverso degli studi fatti su documenti storici, andando oltre la tradizione. Il maggior lavoro è stato fatto dal professor D'Angelo e oggi questa conclusione è accettata da tutti». Spostare più avanti nel tempo la morte di San Valentino significa collocarla dopo l'Editto di Constantino, in un periodo in cui la religione cristiana era accettata, era una "religione lecita". «E se una religione è tollerata, non c'è bisogno di martirizzare uno che si professa cristiano».

Perché fu ucciso?

Allora, perchè San Valentino fu ucciso? «San Valentino, vescovo di Terni, era conosciuto come un personaggio di grandissima cultura. Oltre che un vescovo, dunque, anche un intellettuale. Poco prima della sua morte venne chiamato a Roma perchè un retore, Cratone, uno dei maggiori intellettuali romani, aveva un figlio, Cerimone, affetto da una malattia degenerativa. Valentino lo tocca con il pastorale, lo prende a sè, lo avvolge con il suo mantello e il ragazzo guarisce», spiega Cicchini. Essendo un uomo di cultura e un vescovo, Valentino non chiede denaro o altri beni in cambio del miracolo della guarigione: «Chiede che la famiglia di Cratone si converta al cristianesimo». Cratone accetta. Con lui si convertono anche i tre discepoli Procolo, Apollonio ed Efebo, «che sono oggi i nomi di tre vie del centro storico di Terni».

La leggenda

Valentino però «va a toccare il nervo scoperto del paganesimo, perchè tra i convertiti c'è il figlio del prefetto romano Furio Placido e questo non poteva essere tollerato. Così viene organizzato l'omicidio: San Valentino, poco dopo la conversione di Cratone e degli altri, viene ucciso - secondo questa ricostruzione «al quarto miglio della Flaminia, quindi a Terni. E' stato un modo per togliersi di torno un intellettuale ingombrante». Il Santo dell'amore, ma di un amore alto, per la fede. E la leggenda di San Valentino Santo degli innamorati? Bisogna aspettare lo scrittore inglese Geoffrey Chaucer nel 1300 e poi Shakespeare per la nascita di questa leggenda. Che lo rende molto più popolare ma che cancella una parte della sua figura. Riscoperta, ora, in questo libro.