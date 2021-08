Il Grifo parte bene: vittoria contro il Pordenone, decide Murano

Sabato 21 Agosto 2021, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 19:57

PERUGIA - Il ritorno in Serie B del Grifo passa per la sfida contro il Pordenone, allo stadio "Guido Teghil" di Lignano Sabbiadoro. Massimiliano Alvini fa i conti con qualche assenza e tanta voglia di riscatto dell'ambiente e della squadra. Il Perugia parte con il piede giusto e al termine di un primo tempo combattuto arriva il gol del vantaggio. La rete dei grifoni è firmata da Murano al 46' sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite di Burrai. Poco prima, proprio Burrai aveva colpito la traversa direttamente da calcio piazzato. La ripresa si gioca a viso aperto, il Pordenone sfiora il pari in un paio di occasioni, il Perugia va vicino al colpo del ko al 78': Lisi di testa su cross di Murano, ma la palla finisce alta. All'82' altra occasionissima per il Grifo con Bianchimano, che sciupa. Ma all'86' il Perugia rimane in 10: espulso Kouan per doppia ammonizione. La squadra di Alvini resiste fino al 95' e porta via tre punti alla prima giornata.

PORDENONE (4-4-2): Perisan, Barison, Tsadjout,Magnino, Misuraca (66' Petriccione), Valietti, Cambiaghi, Camporese, Zammarini (57' Ciciretti),Chrzanowski (66' Falasco),Folorunsho. A disp. Bindi, Fasolino, Stefani, Mensah, Pasa, Kupisz, Bassoli, Biondi, Butic. All. M. Paci



PERUGIA (3-4-1-2) : Chichizola, Rosi, Angella, Dell'Orco, Falzerano (74' Righetti), Burrai (74' Sounas), Santoro (62'Gyabuaa) , Lisi, Kouan, Carretta, Murano. A disp. Fulignati, Moro, Manneh, Bianchimano, Angori, Ferrarini. All. M. Alvini



Arbitro : Massimi di Termoli

RETI: 46' Murano